El accidente ocurrió de madrugada en la ruta 3, cerca de Garayalde, con visibilidad reducida y banquinas cubiertas de barro.

Por la niebla, en las rutas de Chubut no se ve nada: volcó un camión y piden extrema precaución.

Un camión que transportaba leche volcó en medio de una densa niebla este viernes 29 de mayo de 2026 a la madrugada, cuando circulaba por la ruta 3 , a la altura del kilómetro 1710, en cercanías de la localidad de Garayalde.

El conductor, de 49 años , fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia aunque, según confirmó la Policía de Chubut , no presentaba lesiones de gravedad.

Desde Vialidad Nacional ya habían alertado sobre las condiciones peligrosas en ese tramo por un fenómeno meteorológico que venía incrementándose al menos desde las primeras horas del día anterior.

El vuelco: sin chofer a la vista

El siniestro ocurrió cerca de las 4.45 de la mañana, en un sector donde la niebla espesa y las banquinas inestables, cubiertas de barro, complicaban la circulación.

Personal de la Subcomisaría de Garayalde acudió al lugar y encontró el vehículo de importante porte volcado sobre la banquina, sin ocupantes a la vista.

Los agentes tuvieron que hacer un recorrido por la zona en busca del chofer, y durante varios minutos su paradero fue un misterio.

Volcó un camión lechero en medio de la niebla - Chubut - ruta 3 La policía se encontró con el camión lechero volcado sobre la banquina y sin el chofer: tras una búsqueda por el lugar, supieron que había sido trasladado a un centro de salud.

Minutos después, desde la Comisaría de Palazzo confirmaron que el conductor ya había sido asistido y trasladado.

A pesar de la magnitud del vuelco, por el lugar en el que quedó el camión no fue necesario cortar el tránsito sobre la ruta.

Conductores en alerta por la niebla

Vialidad Nacional había informado el estado del tramo Garayalde–Comodoro Rivadavia en el marco del Plan Invernal de prevención.

Banquinas inestables con sectores cubiertos de barro y agua, presencia de animales sueltos y bancos de niebla que generan visibilidad reducida en distintos puntos del recorrido fueron las condiciones que marcó en el lugar.

El viento, tantas veces un factor preocupante en la Patagonia, no parecía una amenaza, ya que mantenía leve.

Ante ese panorama, el organismo solicitó extremar las medidas de precaución y confirmó que equipos de Vialidad realizarían recorridos preventivos sobre la traza para monitorear el estado de la calzada.

Tramo complicado de la ruta 3

Más allá de las condiciones puntuales de este viernes, el sector donde volcó el camión es complicado y suele tener este tipo de situaciones, por causas diversas, pero en especial cuando las condiciones climáticas son difíciles.

En los últimos tiempos, se dieron varios casos, uno de ellos trágico y de trascendencia nacional, ocurrido hace unos tres meses.

El 8 de mayo de 2026, en medio de un temporal de viento, el camión de una empresa pesquera volcó en el kilómetro 1.685 mientras transportaba cerca de 10 toneladas de langostinos, que quedaron desparramadas sobre la banquina y parte de la calzada del camino.

en medio de un temporal de viento, el camión de una empresa pesquera volcó en el kilómetro 1.685 mientras transportaba cerca de 10 toneladas de langostinos, que quedaron desparramadas sobre la banquina y parte de la calzada del camino. En marzo de 2026 , un choque a pocos kilómetros de Garayalde dejó tres muertos y dos heridos, uno de ellos un niño de 11 años que perdio a sus padres. La hipótesis principal apuntó al exceso de velocidad en medio de escarcha, granizo y baja visibilidad del conductor de una Toyota Hilux que sufrió fractura expuesta.

, un choque a pocos kilómetros de Garayalde dejó y dos heridos, uno de ellos un niño de 11 años que perdio a sus padres. La hipótesis principal apuntó al exceso de velocidad en medio de escarcha, granizo y baja visibilidad del conductor de una Toyota Hilux que sufrió fractura expuesta. En junio de 2025 , la diputada provincial chubutense Mariela Tamame protagonizó un vuelco en el mismo tramo cuando el vehículo oficial en el que viajaba perdió el control sobre hielo y escarcha. Fue trasladada al Hospital Zonal de Trelew con lesiones de distinta consideración.

, la diputada provincial chubutense protagonizó un vuelco en el mismo tramo cuando el vehículo oficial en el que viajaba perdió el control sobre hielo y escarcha. Fue trasladada al Hospital Zonal de Trelew con lesiones de distinta consideración. En octubre de 2024, un camión "mosquito" volcó en el kilómetro 1691 —apenas unos metros al sur del accidente de hoy— tras perder el control sobre la calzada con hielo. Los autos que transportaba quedaron esparcidos sobre la banquina.

Comodoro Rivadavia, tapada por la niebla

Más al sur de la costa chbutense, el fenómeno de la niebla también es intenso.

Ya desde las primeras horas del jueves 28 de mayo de 2026 una densa niebla sorprendió en algunos lugares de Chubut, como Comodoro Rivadavia.

Varios medios locales dieron cuenta durante la mañana de cómo se veía la ciudad petrolera. O más bien, a juzgar por las fotos, de cómo no se veía.

Comodoro Rivadavia borrada por la niebla - ADNSUR Así amaneció Comodoro Rivadavia el jueves 28 de mayo. ADNSUR

El fenómeno afectó la circulación en distintos puntos de la ciudad, con especial impacto en sectores altos como la zona conocida como El Infiernillo, donde la visibilidad es reducida incluso en condiciones normales.

Como medida preventiva, el Camino Roque González fue cerrado temporalmente durante la mañana.

Con el correr de las horas, ante una mejora parcial de las condiciones climáticas, la vía fue nuevamente habilitada, aunque se recomendó circular con extrema precaución en toda la zona. Y la niebla reaparició en la madrugada siguiente.