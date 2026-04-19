Un allanamiento en San Patricio del Chañar permitió recuperar una moto robada y se secuestró marihuana

El rápido operativo policial permitió la recuperación de la motocicleta robada días atrás. Un joven terminó detenido e imputado en dos causas judiciales.

Un impactante operativo tuvo lugar en San Patricio del Chañar este viernes, cuando un vecino se presentó para radicar la denuncia por el robo de su motocicleta días atrás. En la búsqueda del vehículo, también se logró el secuestro de casi medio kilo de marihuana.

El viernes por la noche se presentó en la Comisaría n°13 un vecino para solicitar ayuda en la búsqueda de su motocicleta robada días atrás en Añelo, cuya denuncia se encontraba radicada en la Comisaría n°10. En el lugar se presentó con fotografías de la moto y capturas de imagen donde se podía ver al vehículo y al individuo que la tenía en su poder .

A raíz de este aporte del solicitante, efectivos policiales de área de prevención realizaron tareas de inteligencia, relevamiento de cámaras y consulta a testigos en una zona de toma ilegal de terrenos de la localidad.

De esta forma, Policía logró identificar a la vivienda del sospechoso. Cuando llegaron al lugar, se logró observar que un joven huyó del lugar salto cercos entre las viviendas. Desde el exterior de la casilla era posible distinguir una motocicleta roja de similares características a la denunciada.

secuestro moto roja el chañar

Tras un allanamiento, se recuperó la moto robada y se encontró casi medio kilo de marihuana

El joven que escapaba, de 22 años de edad, fue alcanzado e identificado. Posteriormente se consignó el domicilio y se solicitó una orden de allanamiento a la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Al día siguiente, por la tarde del sábado, comenzó una diligencia en el domicilio ubicado en el sector de toma ilegal de terrenos. Con una orden judicial y la presencia de testigos, efectivos policiales realizaron un allanamiento y lograron ingresar a la vivienda para realizar una búsqueda exhaustiva que dio resultados positivos: se logró recuperar la motocicleta denunciada.

A su vez, se incautaron 400 gramos de cogollos de marihuana (cannabis santiva) junto a una balanza de precisión -elementos que fueron preservados bajo cadena de custodia- y secuestraron un teléfono celular.

marihuana secuestro El Chañar

El joven quedó detenido e imputado en dos causas judiciales. Una por encubrimiento, a cargo de la Fiscalía de Robos y Hurtos, y otra por tenencia de sustancias prohibidas, en el marco de la Ley 23.737, a cargo de la Fiscalía de Narcocriminalidad.

Disparos contra la Policía en un barrio de Neuquén: la reacción y el hallazgo en los allanamientos

Este sábado por la mañana se llevaron adelante dos allanamientos positivos en la ciudad de Neuquén Capital. En uno de los domicilios, efectivos policiales fueron recibidos con disparos. Como resultado de ambas operaciones, tres personas fueron demoradas y se procedió al secuestro de un arma de fuego.

El operativo fue encabezado por Comisaría 20° y la Brigada de Investigaciones Zona Norte y contó con la participación de efectivos del Departamento de Servicios Policiales (DESPO) y cobertura de seguridad externa a cargo del Departamento de Seguridad Metropolitana.

En el marco de una causa por "amenazas agravadas", se llevaron a cabo a primera hora de la mañana las diligencias, por orden judicial emitida en el marco de una investigación que cuenta con la intervención de la Fiscalía de Actuación Genérica, a cargo de la fiscal Paula González, y con autorización de la jueza de Garantías Carina Beatriz Álvarez.