Disparos contra la Policía en una barrio de Neuquén: la reacción y el hallazgo en los allanamientos

El barrio El Trébol y Colonia Nueva Esperanza fueron escenario de estos operativos el sábado por la mañana. Los demorados son mayores de edad.

Este sábado por la mañana se llevaron adelante dos allanamientos positivos en la ciudad de Neuquén Capital. En uno de los domicilios, efectivos policiales fueron recibidos con disparos. Como resultado de ambas operaciones, tres personas fueron demoradas y se procedió al secuestro de un arma de fuego .

El operativo fue encabezado por Comisaría 20° y la Brigada de Investigaciones Zona Norte y contó con la participación de efectivos del Departamento de Servicios Policiales ( DESPO ) y cobertura de seguridad externa a cargo del Departamento de Seguridad Metropolitana .

En el marco de una causa por "amenazas agravadas" , se llevaron a cabo a primera hora de la mañana las diligencias, por orden judicial emitida en el marco de una investigación que cuenta con la intervención de la Fiscalía de Actuación Genérica, a cargo de la fiscal Paula González, y con autorización de la jueza de Garantías Carina Beatriz Álvarez.

El primer allanamiento tuvo lugar en el barrio El Trébol, donde se demoró a dos hombres de 19 y 30 años de edad, uno de ellos señalado como presunto autor del hecho investigado. En tanto, en el segundo allanamiento la situación se tornó violenta.

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El segundo domicilio, ubicado en la Colonia Rural Nueva Esperanza. En el lugar, el personal policial fue recibido con un disparo de arma de fuego, lo que derivó en la inmediata demora de un hombre de 84 años, sindicado como el autor del ataque.

Ningún efectivo policial resultó herido por el disparo. Una vez controlada la situación, intervino personal de Criminalística y se llevó a cabo el secuestro de una pistola semiautomática calibre 9 milímetros con numeración limada, municiones y vainas servidas, elementos considerados de interés para la causa.

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Qué se resolvió para los tres demorados en los allanamientos

Los tres demorados fueron trasladados a sede judicial, donde finalmente se dispusieron distintas medidas procesales. En el caso del joven de 19 años, se formuló su imputación y libertad supeditada. Para el hombre que fue demorado junto a él, libertad simple.

Por último se realizó la formulación de cargos contra el hombre de 84 años por atentado y resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de arma de fuego y abuso de armas.

Secuestran una tumbera, municiones y detienen a un prófugo en allanamientos

Una serie de allanamientos en el marco de una investigación por amenazas en el oeste neuquino dejó importantes resultados. Se secuestró una tumbera, municiones y se capturó a un prófugo. Cómo fue el operativo.

Según informó la Policía, el operativo tuvo lugar el viernes y afectó a varios domicilios ubicados en los barrios San Lorenzo y Sector La Paz de la ciudad, en el marco de una causa por amenazas calificadas.

La medida judicial fue dispuesta con intervención de la Fiscalía de Actuación Genérica y tuvo como objetivo el secuestro de armas de fuego y la requisa de un vehículo.

El procedimiento fue supervisado por personal de la Comisaría 21 del barrio Melipal, con la intervención del Departamento U.E.S.P.O, la cobertura exterior a cargo del Departamento Seguridad Metropolitana, la Oficina de Investigaciones Zona Centro y personal de Comisaría Tercera.