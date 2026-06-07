De la EPET 20 a una universidad de Inglaterra: la historia de la neuquina que busca cumplir su sueño en ingeniería biomédica

Abril Fuentes tiene 20 años y fue admitida en una universidad de Inglaterra y necesita reunir unos 50 mil dólares para afrontar los costos del primer año.

La historia de Abril Fuentes comenzó en un aula de la EPET 20 de Neuquén , pero su próximo destino podría estar a más de 11 mil kilómetros de distancia, en Inglaterra . Con apenas 20 años, la joven neuquina logró ser admitida en una universidad británica para estudiar Ingeniería Biomédica , una carrera que combina dos de sus grandes pasiones: la tecnología y la salud.

Sin embargo, entre ella y ese sueño se interpone un obstáculo tan concreto como difícil de superar: el dinero. Para poder tramitar la visa, instalarse y afrontar el primer año de estudios necesita reunir alrededor de 50 mil dólares , una cifra imposible de cubrir para su familia.

Por eso decidió iniciar una campaña de difusión y recaudación de fondos, con la esperanza de que empresas, instituciones y vecinos puedan ayudarla a concretar una oportunidad que considera única.

Abril Fuentes, abanderada en la EPET N° 20. Abril Fuentes, abanderada en la EPET N° 20.

La joven terminó la secundaria en la EPET 20 en 2024, donde obtuvo el título técnico en programación. Allí encontró docentes que despertaron su interés por la tecnología y le mostraron las múltiples aplicaciones que puede tener en distintos ámbitos.

"Tuve profesores con mucha pasión a la hora de enseñar tecnología. Siempre me interesó, pero me encontré con un dilema porque veía que muchas aplicaciones estaban orientadas a la vida cotidiana y a generar comodidades, mientras que a mí también me atraía muchísimo el área de la salud", recordó.

Desde la primaria disfrutaba de materias como Ciencias Naturales, Biología y Química. Con el tiempo comenzó a preguntarse qué punto de encuentro existía entre esos conocimientos y el mundo tecnológico. La respuesta apareció cuando descubrió la Ingeniería Biomédica.

"Empecé a investigarla y me enamoré. Desde entonces enfoqué toda mi energía, mi tiempo y mi dedicación en encontrar la forma de estudiar esta carrera", afirmó.

Un largo proceso para llegar a Inglaterra

La admisión en una universidad británica, no fue fruto de la casualidad. Abril explicó que se trató de un proceso largo que demandó meses de preparación, consultas y trámites.

Las postulaciones se realizan a través de plataformas específicas y ella contó con el acompañamiento de una agencia asesora patrocinada por universidades del Reino Unido, que brinda orientación gratuita a estudiantes internacionales.

"Yo los consultaba desde hacía mucho tiempo. Al principio me decían que todavía faltaba, pero siempre los tuve presentes", relató. Finalmente, presentó su candidatura y fue aceptada por la Universidad Anglia Ruskin, una institución ubicada en Chelmsford, al noreste de Londres.

La ciudad elegida tiene una característica que para Abril resulta ideal: ofrece un ambiente más tranquilo y accesible que la capital británica, aunque mantiene una conexión cercana con Londres.

ingeniera biomedica

"No está en la mega ciudad, sino en las afueras. Es una zona mucho más tranquila para la vida estudiantil, pero al mismo tiempo cerca de la capital por cualquier necesidad", explicó.

La Ingeniería Biomédica es una disciplina relativamente nueva que combina conocimientos de ingeniería, informática, biología, física y medicina para desarrollar soluciones tecnológicas destinadas al cuidado de la salud.

Según explicó Abril, se trata de un campo en constante expansión y con múltiples posibilidades de especialización. "El alcance es enorme. Podemos verlo en el desarrollo de prótesis, en la rehabilitación de personas con movilidad reducida, en la ingeniería neural que estudia la relación entre el sistema nervioso y la tecnología, o en la biomecánica, que analiza el funcionamiento del cuerpo humano", detalló.

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También recordó que muchos de los equipos que hoy forman parte de la medicina moderna fueron creados gracias a esta disciplina. "Cuando vamos a hacernos una resonancia magnética, por ejemplo, esa máquina es producto de la ingeniería biomédica", señaló.

La joven considera que el avance tecnológico transformará cada vez más la atención sanitaria y que esta carrera le permitirá contribuir directamente a mejorar la calidad de vida de las personas.

El desafío económico

A pesar de haber conseguido la admisión, el aspecto más complejo recién comienza. Para obtener la visa estudiantil británica, Abril debe demostrar solvencia económica. Esto implica contar con determinados montos depositados en una cuenta bancaria durante al menos 28 días consecutivos antes de iniciar el trámite.

Además, necesita pagar por adelantado gastos que incluyen la matrícula, el seguro médico obligatorio y otros requisitos exigidos a los estudiantes internacionales.

"Los estudiantes locales reciben mucho apoyo del gobierno, pero quienes somos internacionales no. Los costos son muchísimo más altos", explicó.

La situación se vuelve aún más desafiante porque durante el primer año no podrá trabajar. La universidad establece un año de nivelación o "foundation year", pensado para que alumnos provenientes de distintos países alcancen una base común en materias fundamentales como matemática, física y química antes de iniciar formalmente la carrera.

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Ese período es de dedicación intensiva y exclusiva. "El primer año es tiempo completo. No se nos permite trabajar porque se entiende que estamos abocados a prepararnos para la carrera. Ese es justamente el dilema", comentó.

Por ese motivo necesita llegar al Reino Unido con recursos suficientes para cubrir vivienda, alimentación, materiales de estudio y otros gastos básicos.

Tras realizar cálculos detallados, Abril estimó que el costo total del primer año ronda los 50 mil dólares.

La cifra incluye la matrícula anual, el seguro médico exigido para ingresar al país, los fondos de solvencia requeridos para la visa, el alquiler, la alimentación y los gastos académicos.

"Está todo calculado en promedio y de manera anual. Son montos que lamentablemente mi familia no puede afrontar", explicó. Aunque durante los últimos años trabajó, ahorró e invirtió parte de sus ingresos para acercarse a la meta, reconoce que sus recursos propios son insuficientes.

"Tengo mis ahorros. Desde que empecé a trabajar siempre aparté una parte importante y la invertí. Pero es apenas mi granito de mostaza", expresó.

Por eso decidió abrir una convocatoria pública para quienes quieran colaborar con su proyecto.

El apoyo que busca

La neuquina aseguró que está abierta tanto al acompañamiento de particulares como al de empresas interesadas en respaldar una iniciativa vinculada a la educación, la ciencia y la tecnología.

"Quien quiera sumarse será bienvenido. Puede ser una empresa o una persona. Todo ayuda", sostuvo. Su objetivo es reunir los fondos necesarios durante las próximas semanas, ya que los tiempos son ajustados.

La visa debe comenzar a tramitarse en julio y las clases arrancarán durante los primeros días de septiembre. Eso significa que debería estar instalada en Inglaterra durante agosto para adaptarse y comenzar el ciclo lectivo sin inconvenientes.

WhatsApp Image 2026-06-02 at 13.19.58 Abril Fuentes.

"Ya estamos haciendo la cuenta regresiva. Necesito tener el dinero inmovilizado durante junio para poder presentar la documentación en julio y viajar en agosto", explicó.

Más allá de la ayuda económica, Abril espera que su historia también sirva para inspirar a otros jóvenes neuquinos que sueñan con estudiar carreras científicas o tecnológicas.

Su recorrido demuestra que una estudiante formada en la educación pública provincial puede competir y acceder a oportunidades académicas internacionales de alto nivel.

La joven destacó especialmente el papel que tuvo la EPET 20 en su formación y el impulso que recibió de docentes que la alentaron a explorar nuevas áreas del conocimiento y ahora busca dar el siguiente paso.

Quienes deseen colaborar con su proyecto pueden hacerlo a través del alias abril.uk o comunicarse directamente con ella al teléfono 299 5907 597.