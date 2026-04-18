Secuestran una tumbera, municiones y detienen a un prófugo en allanamientos

Una serie de allanamientos en el marco de una investigación por amenazas en el oeste neuquino dejó importantes resultados. Se secuestró una tumbera, municiones y se capturó a un prófugo. Cómo fue el operativo.

Según informó la Policía, el operativo tuvo lugar el viernes y afectó a varios domicilios ubicados en los barrios San Lorenzo y Sector La Paz de la ciudad, en el marco de una causa por amenazas calificadas .

La medida judicial fue dispuesta con intervención de la Fiscalía de Actuación Genérica y tuvo como objetivo el secuestro de armas de fuego y la requisa de un vehículo.

El procedimiento fue supervisado por personal de la Comisaría 21 del barrio Melipal, con la intervención del Departamento U.E.S.P.O, la cobertura exterior a cargo del Departamento Seguridad Metropolitana, la Oficina de Investigaciones Zona Centro y personal de Comisaría Tercera.

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Como resultado del operativo, se secuestraron 13 cartuchos de distintos calibres, un arma de fabricación casera, 18 gramos de cannabis sativa procesado, una planta completa de la misma sustancia y una balanza de precisión.

Dado el hallazgo de la sustancia de tipo estupefaciente, se requirió también la colaboración de personal del Departamento Antinarcóticos, que se encargó de los análisis orientativos correspondientes, pesaje y posterior secuestro siguiendo el protocolo de rigor.

Asimismo, en el marco del procedimiento fueron demorados tres hombres de 19, 30 y 39 años de edad.

Tras ser demorados y trasladados a comisaría para averiguación de antecedentes, se constató que uno de los detenidos registraba un pedido de captura vigente, vinculado a una causa por encubrimiento, por lo que fue puesto a disposición de la Justicia para la formulación de cargos.

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Cinco allanamientos por amenazas con arma

El mes pasado se realizó otro importante operativo policial por una denuncia de amenazas agravadas sacudió a Valentina Sur y finalizó con importantes secuestros, que incluyeron cartuchería, un arma de fuego y más de medio kilo de cocaína. Hay un joven de 18 años detenido.

El comisario Rubén Pinchulef, coordinador operativo de la Direccion Seguridad Confluencia, informó a LM Neuquén que se realizaron un total de cinco allanamientos el martes 10 de marzo, los cuales se concretaron de manera simultánea desde temprano y finalizaron pasadas las 13.

"Se realizaron en cinco viviendas distintas de Valentina Sur y participó personal de distintas oficinas de investigaciones que colaboraron con el trabajo: de Comisaría Primera, 18, 16, Séptima y 46, todas las del suroeste. También colaboró en las diligencias personal de Metropolitana y la irrupción la hizo personal de UESPO", detalló en diálogo con este medio.

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Indicó respecto de lo que motivó estos allanamientos que la raíz fue una denuncia recibida hace unas dos semanas en Comisaría 44, en la que se sindicó a dos personas por un hecho de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Así, se llevaron adelante las tareas pertinentes para identificar a los autores de las mismas y sus lugares de pernocte, y de tal manera se identificaron cinco lugares de interés.

En cuatro de las viviendas se produjeron resultados positivos; es decir, hallazgos de interés, que incluyeron el secuestro de: tres plantas de marihuana de más de un metro de altura, un arma de fuego tipo revólver, numerosa cartuchería de distintos calibres, una motocicleta Honda Wave color negro sin dominio y con número de motor y cuadro adulterado, una motocicleta Suzuki 100cc. sin chapa patente colocada de color gris y una motocicleta Royal Enfield de 450cc. sin chapa patente colocada de color beige, entre otros elementos de interés. Al menos uno de los rodados tenía un pedido de secuestro por robo. Además, se estima que los autores de las amenazas se movilizaban en una de esas motos al cometer el hecho.