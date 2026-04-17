Terrible: denuncian que su perro perdió un ojo luego de recibir tres tiros en un allanamiento

El hecho ocurrió en la capital neuquina y fue denunciado por una joven a través de sus redes sociales.

Una grave denuncia sacudió a la comunidad de Neuquén capital, luego de que una joven acusara en redes sociales que su perro fue brutalmente baleado durante un procedimiento policial.

El grave hecho ocurrió el pasado 7 de abril por la tarde y, según relató la damnificada, el animal terminó con lesiones severas que derivaron en la pérdida de un ojo.

La denunciante, identificada como Camila Lautaro , expuso la situación a través de su cuenta de Facebook, donde relató con indignación lo sucedido durante el operativo. “ Entraron y le metieron tres tiros a mi perro Chulo” , aseguró, al tiempo que remarcó que el allanamiento se realizó en su vivienda pese a que, según su versión, “no tenían nada que ver” con la causa investigada.

De acuerdo a su testimonio, el procedimiento se llevó adelante cerca de las 17:50 y, tras el ingreso de los efectivos, el animal fue atacado. “Los tres tiros fueron de más. No pensaron que podían estar mis hijos”, expresó la mujer, quien afirmó que en la vivienda residen cuatro menores.

denuncia perro perdio ojo neuquen

Además, sostuvo que los uniformados no habrían revisado el domicilio, lo que —según su interpretación— indicaría que ya tenían identificado al sospechoso que buscaban. “Ni revolvieron mi casa porque sabían a quién buscaban y ya lo habían agarrado”, señaló.

Traslado de urgencia y pérdida del ojo

Tras el operativo, la familia trasladó al animal por sus propios medios hasta una veterinaria. “Lo tuvimos que subir a una moto y llevarlo en medio de la lluvia como pudimos”, relató. Inicialmente, los profesionales indicaron que debían esperar la evolución de las heridas, pero luego confirmaron el peor diagnóstico.

“Perdió el ojo izquierdo”, aseguró la denunciante, quien además indicó que todos los gastos médicos corren por su cuenta.

Denuncian que su perro perdió un ojo luego de recibir tres disparos durante un allanamiento

La mujer pidió ayuda para difundir el caso y adelantó que buscará asesoramiento legal. “No voy a dejar las cosas así”, afirmó en su publicación, donde también cuestionó el accionar de los efectivos durante el procedimiento.

Por el momento, no hubo información oficial sobre el operativo ni sobre las circunstancias en las que resultó herido el animal.