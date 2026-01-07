Atropelló y mató a un perro: vecinos del barrio Confluencia piden reductores de velocidad

El triste suceso ocurrió en la calle Boerr de Neuquén capital. El hecho quedó registrado en un vídeo y generó fuerte rechazo.

Un grave episodio ocurrido el martes por la tarde en el barrio Confluencia , de la ciudad de Neuquén , reavivó el reclamo vecinal por medidas urgentes de seguridad vial , cuando un automovilista que circulaba a alta velocidad atropelló y mató a un perro en plena calle.

El hecho sucedió en Boerr al 2000 , una zona muy transitada por familias con niños que concurren a una plaza cercana. En un video difundido en redes, se observa la secuencia y el fuerte rechazo de la comunidad hacia el conductor.

Según el testimonio de Laura Araujo , una vecina involucrada , el conductor impactó al animal que se encontraba cerca del cordón cuneta y lo arrastró varios metros. Si bien el hombre se detuvo y descendió del vehículo, el perro ya no tenía signos vitales . Para los vecinos, el hecho podría haber tenido consecuencias aún más graves, “Si ese perro no estaba adelante, podía haber sido mi hija o yo”, expresó Araujo en diálogo con Canal 7.

Además, comentó que ella caminaba durante la tarde en el barrio junto a su hija, camino a tomar el colectivo. La vecina explicó que no hay veredas en ese tramo, por lo que peatones deben circular por la calle, exponiéndose al riesgo constante del tránsito.

“Venimos caminando por la orilla porque no hay vereda”, señaló y remarcó que el sector es utilizado a diario por familias, especialmente ahora que los chicos están de vacaciones.

perro atropellado calle boer 1

Tras el atropello del animal, se vivieron momentos de tensión. Araujo denunció que familiares del conductor intentaron agredirla. “Me quisieron responsabilizar a mí de algo que no pasó. Hay grabaciones de lo ocurrido”, sostuvo.

Según comentó, el automovilista habría sido interceptado por la policía en la zona de Paimun y Boerr. Respecto a la identidad del acusado, no se difundió más información.

La vecina insistió que el reclamo apunta a prevenir una tragedia mayor. “Ayer fue un perro, mañana puede ser un niño”, advirtió. Los vecinos solicitan la instalación de reductores de velocidad y señalización, ya que aseguran que en el sector se corre picadas y el tránsito es peligrosamente rápido.

El reclamo vecinal no solo se refiere a la seguridad vial, también alcanza al estado de la plaza del barrio Confluencia, que según denuncian carece de mantenimiento, veredas y responsables a cargo. “Los chicos tienen derecho a jugar en una plaza digna, como lo establece la ley”, expresó Araujo. Por este motivo, solicitan la intervención urgente del municipio para garantizar condiciones seguras, sobre todo en el período de receso escolar que genera una alta concurrencia infantil en las veredas, calles y espacios verdes.

Repudiable hecho atropelló y mató a un perro en barrio Confluencia

Brutal ataque de la Policía a una perra en Navidad

Otro animal sufrió las consecuencias del accionar humano. Akira, de ocho años, es una perra pitbull que pasó la Nochebuena defendiendo su casa. Terminó con 16 impactos de balas de goma, disparadas por efectivos policiales que intentaban ingresar al patio de la vivienda de su dueña, Ángela. “No estoy en contra de la persecución policial, estoy en contra de la maldad que tuvieron con mi perra”, resumió la mujer.

Todavía atravesada por la bronca y el miedo, relató a LM Neuquén, que todo ocurrió el miércoles 24 de diciembre de 2025, entre las 21 y las 23, cuando ella no estaba en su domicilio, de calle Ceferino Namuncurá. Esa noche previa a Navidad se desarrollaba una persecución policial en el barrio por un presunto robo cometido por personas que huían de la Policía escapando por los techos de las viviendas.

Ángela realizó la denuncia en la Comisaría 41 y también en Fiscalía, aunque hasta el momento no recibió contacto del Ministerio Público Fiscal. La noche siguiente, el 25 de diciembre a las 7:30 de la mañana, se realizaron allanamientos en el barrio, en el marco de los mismos hechos que habían sido noticia por una persecución policial vinculada a robos.

perra balazos policia

Según el parte oficial de la Policía, durante la noche del miércoles 24 de diciembre pasado se registraron en Neuquén una serie de hechos de gravedad que demandaron la intervención de distintas unidades policiales.