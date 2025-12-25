Noche violenta en Neuquén: apedrearon a la Policía, hubo disparos disuasivos y un detenido por un robo armado

Un conflicto familiar derivó en agresiones a la Policía, disparos disuasivos y la detención de un hombre, vinculado a un robo a mano armada ocurrido horas después.

Un confuso y violento episodio registrado durante la noche del miércoles en la ciudad de Neuquén derivó en la detención de un hombre. Fue acusado de agredir al personal policial y de estar vinculado a un robo calificado. Además, en el marco de las actuaciones, se secuestró un vehículo con pedido de captura vigente.

El hecho se inició alrededor de las 21:40, cuando personal de la Comisaría 41 intervino ante un llamado por un conflicto familiar en una vivienda ubicada sobre calle Namuncurá. Según explicó a LM Neuquén la comisario Claudia Candia a cargo del procedimiento, al arribar al lugar los efectivos intentaron dialogar con un hombre, quien se refugió en el interior del domicilio y se negó a mantener contacto, por lo que el personal se retiró del sector.

Minutos más tarde, y ante nuevos llamados de vecinos, que alertaban sobre disturbios, se solicitó la colaboración de personal de la Policía Metropolitana . Durante el patrullaje, los uniformados fueron nuevamente alertados de que varias personas se encontraban sobre los techos de las viviendas.

Cuando el móvil policial se disponía a retirarse, un grupo de aproximadamente diez personas comenzó a arrojar elementos contundentes contra los efectivos. De acuerdo a lo informado, se trató de piedras y trozos de ladrillo lanzados desde los techos, lo que provocó daños en un móvil de Metropolitana.

Ante la situación, el personal policial efectuó disparos disuasivos con escopeta, sin que se registraran personas lesionadas. La maniobra permitió controlar el disturbio y concretar la demora de un hombre, quien fue trasladado a la unidad policial y puesto a disposición de la Fiscalía por una causa de actuación genérica.

Un robo a mano armada y una identificación clave

Horas después, cerca de las 23:15, personal policial intervino en otro hecho a partir de un requerimiento del Centro de Operaciones Policiales (COP). En calle Cacheuta, un vecino denunció haber sido víctima de un robo calificado en su domicilio, donde funciona una pequeña despensa.

Según relató el damnificado, dos hombres ingresaron por la fuerza al lugar y uno de ellos portaba un arma de fuego tipo revólver. Bajo amenazas, le exigieron dinero y objetos de valor. Al manifestar que no tenía efectivo, los asaltantes se llevaron dos cervezas y se dieron a la fuga en un vehículo blanco, con daños visibles en el paragolpes.

Poco después, nuevos llamados de vecinos alertaron sobre la presencia de un vehículo de similares características circulando por la zona de Namuncurá y Gatica, con un hombre que aparentemente portaba un arma de fuego y que habría comenzado a patear un inmueble.

Al arribar al lugar, el personal policial logró interceptar y demorar a un hombre que coincidía con la descripción brindada. Se trataba de la misma persona que horas antes había participado de las agresiones contra la Policía.

Al ser trasladado a la comisaría, el hombre fue reconocido por el comerciante asaltado como uno de los autores del robo. A partir de esta situación, se iniciaron dos causas judiciales: una por los incidentes con el personal policial y otra por el robo calificado, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, que dispuso su detención.

Auto robado con pedido de secuestro

Ya durante la mañana de este jueves, personal policial que patrullaba en bicicleta por calle Intendente Mangno detectó un vehículo blanco con daños visibles, coincidente con el utilizado en el robo. Al verificar los datos en el sistema, se constató que el auto tenía un pedido de secuestro vigente de la Comisaría Tercera y había sido denunciado como robado.

De acuerdo a las averiguaciones, vecinos indicaron que el vehículo habría sido abandonado durante la madrugada en el sector. El rodado fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de las pericias correspondientes.

Según confirmaron fuentes policiales, los involucrados en los hechos son todos mayores de edad y cuentan con antecedentes. Además, vecinos del barrio los identifican como personas problemáticas y vinculadas al ambiente delictivo.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia, mientras el detenido permanece alojado en una unidad policial a disposición de la Justicia.