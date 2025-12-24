Robo al banco: imputaron a la pareja y uno de ellos vuelve a prisión por violar su libertad asistida

El hombre tenía una condena previa a nueve años de prisión. El botín de 1.5 millones de pesos robado al banco todavía no fue recuperado.

Este martes, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra ambas personas tras la rápida detención de la pareja de asaltantes, por el robo al Banco Credicoop, a lo Bonnie y Clyde. El caso avanzó rápidamente en los tribunales de Cutral Co al punto de que el varón tuvo que despedirse de la libertad asistida por otra causa porque volvió a prisión efectiva .

El hecho ocurrió en horas del mediodía del lunes, cuando la pareja de delincuentes ingresó al Banco Credicoop ubicado en calle Perito Moreno al 400 de la localidad de la comarca. Lo hicieron con el rostro semicubierto y dirigiéndose de inmediato hacia el sector de cajas.

De acuerdo a la imputación, amenazaron a una empleada para que les entregue la recaudación del día , asegurando poseer armas de fuego para lastimarla si no obedecía. Finalmente, huyeron tras robar aproximadamente 1.5 millones de pesos mediante dichas amenazas a lq cajera.

La pareja fue imputada por el robo al banco

El asistente letrado Federico Cuneo formuló cargos contra un varón y una mujer por el robo cometido el lunes 22 de diciembre al mediodía en una sucursal bancaria de la ciudad. Cuneo le atribuyó a G.V y a P.M el robo, en carácter de coautores y pidió un plazo de 2 meses para concluir la investigación.

De acuerdo a la teoría fiscal, cerca de las 12, en el Banco Credicoop ubicado sobre la calle Perito Moreno de Cutral Co, G.V. y P.M. se dirigieron al sector de cajas y, en la caja número 2, el varón entregó un DNI que no correspondía con su identidad. Cuando la cajera advirtió la situación, el imputado la amenazó con frases intimidantes mientras simulaba extraer un objeto del interior de una mochila.

En forma simultánea, la mujer también profirió amenazas. Ante el temor, la empleada activó el botón de emergencia y entregó el dinero disponible en el mostrador, estimado en aproximadamente $1.5 millones. Tras ello, ambas personas se retiraron del lugar.

robo banco credicoop

El asistente letrado indicó que, cerca de las 15, personal policial logró detener al varón en la vía pública, cuando intentó darse a la fuga al advertir la presencia del móvil policial. En ese contexto, también se identificó a la mujer que lo acompañaba.

Según la imputación, la secuencia del hecho quedó registrada por las cámaras de seguridad del banco y por cámaras de la zona, material que fue analizado por la Brigada de Investigaciones. Además, se incorporó la denuncia de la empleada bancaria, informes policiales, testimonios y el secuestro de prendas de vestir que los imputados se habrían quitado tras el robo para evitar ser identificados.

Fin del beneficio de libertad asistida

En relación con las medidas cautelares, la fiscalía informó distintas medidas para cada imputado. Respecto de G.V. no iba a requerir una nueva medida, ya que se encontraba bajo un régimen de libertad asistida en el contexto del cumplimiento de una condena unificada de 9 años de prisión. Inmediatamente después de la formulación de cargos, directamente Cuneo pidió en otra audiencia la revocación de ese beneficio y el imputado volvió a la unidad de detención.

En tanto, a P.M. se le impusieron medidas cautelares por un plazo de dos meses. Deberá presentarse dos veces por semana en la Comisaría 14 y tiene estrictamente prohibido acercarse al banco o a la empleada asaltada.

A pesar de las detenciones realizadas en tiempo récord por la Brigada de Investigaciones y la Comisaría 14, las autoridades confirmaron que el dinero sustraído aún no ha sido recuperado. Incluso, tampoco habría sido hallado en el ínterin de la persecución policial.

SFP Cutral Co policia comisaria 14 (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Cabe destacar que para intentar despistar a los investigadores, los asaltantes realizaron un recorrido estratégico. Comenzaron escapando por calle Perito Moreno hasta Chubut; de allí se dirigieron hacia el oeste hasta la calle Yrigoyen, donde doblaron al sur. Además, durante la fuga se cambiaron de ropa para no ser identificados, sabiendo que seguramente su accionar y su huida había sido registrada por cámaras del banco y urbanas.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Lisandro Borgonovo tuvo por formulados los cargos respecto de ambos imputados, dispuso el plazo de investigación de 2 meses solicitados por el representante del MPF y fijó las medidas cautelares requerida para controlar el sometimiento al proceso por parte de la mujer.