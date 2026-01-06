Violencia en el fútbol amateur de Neuquén: un árbitro golpeó a un jugador tras patear un penal

Ocurrió en una cancha del barrio Villa Ceferino. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, ponen en foco las conductas repudiables que opacan el deporte.

Un nuevo episodio de violencia encendió las alarmas en el fútbol amateur de Neuquén . El hecho se registró durante un partido de un torneo barrial del oeste neuquino entre los equipos de La Cuadra y La Jarrita , disputado en una cancha de Villa Ceferino , ubicada en la intersección de Combate San Lorenzo y Ruca Choroy. La secuencia quedó registrada en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según la información recolectada por LM Neuquén , el conflicto se desató tras la ejecución de un penal . En las imágenes se observa que, luego de convertir el gol y del festejo, el árbitro, en medio de una discusión, agrede físicamente a una persona dentro del campo de juego, lo que provoca una reacción generalizada y el ingreso de varios jugadores y allegados a la cancha.

Uno de los testimonios que circuló tras el hecho fue el del propio árbitro involucrado , quien utilizó las redes sociales de su pareja para dar su versión. Allí aseguró que la persona agredida no era un jugador, sino un hincha que durante todo el partido lo habría insultado y amenazado .

"Era un hincha que me estuvo insultando todo el partido y me decía 'te voy a cagar a piñas cuando termine'. Me iba a pegar si yo no le pegaba. Averigüen bien antes de hablar, no era jugador y no estaba con ropa de jugador", sostuvo.

Otro testimonio aportó un dato clave sobre el origen del conflicto. De acuerdo a esa versión, el penal había sido ejecutado previamente y atajado por el arquero, pero el árbitro ordenó repetirlo. En la segunda ejecución, el remate terminó en gol, lo que habría encendido los ánimos y derivado en las agresiones posteriores.

Tras la conversión, los compañeros ingresaron a celebrar y fue en ese momento cuando se produjo el golpe, lo que quedó registrado en los videos difundidos.

Las imágenes muestran una pelea violenta desde distintos ángulos, con empujones, golpes y personas ingresando al campo de juego, en un episodio que volvió a poner en debate la falta de control y seguridad en los torneos amateurs de la capital neuquina.

Hasta la tardes de este martes, ni los organizadores del torneo ni la asociación de árbitros emitieron un comunicado oficial para repudiar lo ocurrido o informar posibles sanciones. El hecho generó fuerte repercusión en redes sociales y reavivó la preocupación por la escalada de violencia en el fútbol barrial de Neuquén.

Grave caso de violencia en un partido de Séptima División

Hace menos de un mes se registró otro hecho de violencia durante un partido de fútbol de Séptima División, el violento episodio ocurrió en un encuentro entre Río Grande y Atlético Neuquén y tomó estado público a partir de un video que comenzó a circular en redes sociales, con imágenes que generaron preocupación y repudio en el ámbito deportivo.

El partido se disputaba en el marco de una jornada de divisiones formativas y, según relató el presidente del Club Atlético Neuquén, Juan Gutiérrez, el encuentro estaba previsto para las 10 de la mañana, aunque comenzó cerca de las 11 debido a la demora en la llegada del árbitro. Ese contexto, sumado a otras situaciones, habría contribuido a un clima de tensión creciente entre los presentes.

Respecto a las personas que aparecen en el video difundido, Gutiérrez indicó que aún no analizó en detalle las imágenes y que hay al menos una persona que no logra identificar. “Hay una mamá del club que se ve en el video y otra persona que no sé quién es”, explicó, y agregó que muchas veces “se muestra lo que se quiere mostrar”, sin todo el contexto previo.