Violencia en el fútbol juvenil: le dieron una brutal paliza a un árbitro de la Neuquén Cup

Un grupo de jugadores y adultos atacaron brutalmente a la terna arbitral. El juez principal terminó en el hospital e irá a la Justicia.

En el marco del torneo infantil Neuquén Cup, se desató un escandaloso episodio de violencia que se viralizó rápidamente por redes sociales. Un árbitro terminó en el hospital luego de recibir una golpiza por parte de jóvenes y adultos.

La agresión provino por parte de los jugadores y allegados del Club La Esperanza, que se enfrentaba al Club Pacífico, en cancha de Maronese, en un partido correspondiente a la categoría 2010. Es decir, chicos de 15 y 16 años.

El detonante habría sido una expulsión. “El delantero le pega una piña al defensor, el árbitro lo ve y lo echa. Ahí arrancó todo” , explicó el presidente de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF) , Emilio Cubría, en diálogo con Radio 7.

Según se puede ver en las imágenes, en medio del tumulto y las protestas por la expulsión, una mujer ingresó al campo de juego y encabezó la avanzada contra el árbitro principal. Luego se sumaron jugadores que lo tiraron al suelo y continuaron con golpes y patadas, algunas dirigidas a la cabeza.

Además del árbitro principal, también fue agredido uno de los asistentes que intentó protegerlo en medio de la golpiza. La tercera integrante de la terna, por su parte, intentó mantenerse al margen ante la situación.

Un árbitro recibió una paliza durante un partido de la Neuquén Cup en cancha de Maronese

Irán a la Justicia

En el predio no había presencia policial durante el partido y quienes ingresaron a tratar de frenar la trifulca fueron los organizadores del torneo y autoridades del club anfitrión, quienes también recibieron golpes al intervenir para disuadir la agresión.

Trascurrido el episodio, el árbitro principal se presentó en un centro de salud durante la madrugada para constatar lesiones. “Estuvo hasta las 3 de la mañana en el hospital”, detalló Cubría. Además, señaló que se formalizará una denuncia penal en Fiscalía contra los mayores que participaron del hecho. En paralelo, sostuvo que la asociación arbitral aplicará sanciones deportivas internas: “Trabajamos con una lista de jugadores violentos y toda la plantilla de estos jugadores va a ingresar en esa lista. El día de mañana que quieran jugar algún torneo privado que nosotros dirigimos, no van a poder”.

Finalmente, Cubría reclamó que existan consecuencias judiciales efectivas en casos de violencia contra árbitros y advirtió sobre el impacto del episodio en quienes dirigen. “Hoy tenés que levantarte, te duele todo, tenés que ir a Fiscalía… y te replanteás si querés seguir”, expresó.