Violencia en el fútbol juvenil neuquino: grave caso en un partido de Séptima División

Un episodio ocurrido durante un encuentro entre Río Grande y Atlético Neuquén y los videos circularon en redes sociales.

Un hecho de violencia registrado durante un partido de fútbol de Séptima División , el violento episodio ocurrió en un encuentro entre Río Grande y Atlético Neuquén y tomó estado público a partir de un video que comenzó a circular en redes sociales, con imágenes que generaron preocupación y repudio en el ámbito deportivo.

El partido se disputaba en el marco de una jornada de divisiones formativas y, según relató el presidente del Club Atlético Neuquén, Juan Gutiérrez, el encuentro estaba previsto para las 10 de la mañana, aunque comenzó cerca de las 11 debido a la demora en la llegada del árbitro. Ese contexto, sumado a otras situaciones, habría contribuido a un clima de tensión creciente entre los presentes.

Gutiérrez lamentó lo ocurrido y remarcó que, si bien no se trata de un hecho aislado, no deja de ser preocupante que este tipo de episodios se repitan, especialmente en categorías infantiles. “ Es lamentable que pasen estas cosas y más cuando son personas grandes, adultas, las que generan este tipo de situaciones ”, señaló, en declaraciones con Radio 7.

El dirigente fue enfático al aclarar que no busca justificar ningún hecho de violencia, pero advirtió que se trata de un problema instalado en el fútbol formativo. “Esto pasa todos los días en las canchas, lo que sucede es que muchas veces no se da a conocer. Cada vez que pasa algo y se hace público, vuelve a aparecer el tema”, explicó.

Embed

El rol de los adultos y la violencia desde las tribunas

Uno de los puntos centrales que destacó el presidente de Atlético Neuquén fue el comportamiento de las familias que asisten a los partidos. Según indicó, muchas veces la violencia no se origina en los chicos, sino en los adultos que acompañan. “Padres, tíos, abuelos… hoy todo el mundo está exaltado. Parece que si no se gana un partido hay que hacer algo, hay que pelear”, expresó.

Gutiérrez, con años de trayectoria en el fútbol infantil, comparó la situación actual con lo que ocurría en décadas anteriores. “Antes esto no pasaba de esta manera. Hoy ves violencia incluso en partidos de escuelitas de fútbol. En poco tiempo vamos a terminar teniendo policías en encuentros de chicos muy pequeños, porque no se puede sostener”, advirtió.

Sobre el rol del arbitraje, el dirigente reconoció que se trata de otro factor que suele sumar tensión. “El arbitraje está siempre muy cuestionado, pasa todos los días en el fútbol formativo”, sostuvo. En este caso particular, señaló que el árbitro del encuentro había tenido vínculo previo con el club, lo que también influyó en la reacción del público.

“Hay historias que la gente no olvida y las traslada a la cancha. Cualquier cosa hace que explote todo”, explicó, aunque volvió a remarcar que nada de eso justifica hechos de violencia. “Estas cosas no tienen que pasar”, subrayó.

Embed

La postura institucional del club

Desde Atlético Neuquén, Gutiérrez remarcó que la institución no promueve ni avala este tipo de conductas. “El club no se caracteriza por enseñar violencia. Al contrario, tratamos de pregonar otros valores, porque nosotros también somos víctimas muchas veces de estas situaciones”, afirmó.

El dirigente recordó que no es la primera vez que el club atraviesa episodios conflictivos. “Hemos tenido situaciones donde nos rompieron muebles y causaron daños, cosas que muchas veces no se hacen públicas, pero que están instaladas en el fútbol”, señaló.

Respecto a las personas que aparecen en el video difundido, Gutiérrez indicó que aún no analizó en detalle las imágenes y que hay al menos una persona que no logra identificar. “Hay una mamá del club que se ve en el video y otra persona que no sé quién es”, explicó, y agregó que muchas veces “se muestra lo que se quiere mostrar”, sin todo el contexto previo.

Por el momento, no confirmó si habrá denuncias formales, aunque adelantó que la situación deberá ser revisada internamente. “No es fácil de resolver. Todo tiene que ver con todo”, afirmó.

Finalmente, el presidente de Atlético Neuquén llamó a una reflexión más profunda sobre lo que ocurre en el fútbol formativo. “Tenemos que parar la pelota y solucionar estos temas de fondo. Va a haber que hablarlos y enfrentarlos, porque no es una sola cuestión, son muchas cosas que hay que resolver”, concluyó.