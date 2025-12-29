Conmoción en Villa Farrel: encontraron un hombre muerto en una plaza

El hombre muerto tendría alrededor de 35 años. Vecinos habían alertado por la frecuente presencia de personas en situación de calle.

En menos de tres días, una macabra escena se repitió en una plaza de Neuquén cuando la Policía perimetró y cerró la circulación por el hallazgo de una persona muerta . Se trata de la Plazoleta ubicada frente a la Escuela Primaria 118, del barrio Villa Farrel, donde encontraron a un hombre sin signos vitales.

En el lugar se ubicaron dos móviles policiales en un operativo a cargo de la Comisaría Primera. De acuerdo a lo relevado, el hombre sin vida sería una persona mayor de 35 años , aunque aún no encontraron documentación que acredite su identidad.

Según el relato de vecinos del lugar, la plaza era frecuentada por personas en situación de calle .

El impactante hallazgo ocurrió alrededor de las diez de la mañana, en calle Illia e Independencia, donde la policía y el personal de Criminalística continúan trabajando en el lugar para reconstruir la escena. Por este motivo, colocaron un biombo triple para preservar las imágenes sensibles, a lo que tuvieron que complementar con unos cartones recuperados en la zona.

Su cuerpo fue encontrado tirado junto a una medianera cubierta por una enredadera, cerca de una zanja, y yacía vestido boca arriba, sin zapatillas colocadas.

Encontraron una mujer muerta frente a una plaza de barrio Cumelén

El viernes 26 de diciembre una mujer fue hallada muerta dentro de una camioneta en el barrio Cumelén, en el sector centro oeste de Neuquén. En un principio, por protocolo, investigaron el hecho como presunto femicidio. El hecho ocurrió en la plaza Pehuén Mapu, ubicada en Carlos H. Rodríguez entre Pringles y Peñaloza, donde se montó un importante operativo policial y el hecho causó conmoción entre los vecinos que vieron perimetrar el sector público.

LM Neuquén relevó que la mujer fue encontrada muerta dentro de una camioneta Kangoo Renault gris tipo furgón, sin ventanas traseras, cuyo vidrio del lado del acompañante tuvo que ser roto por efectivos policiales. La situación fue alertada por un hombre a través de un llamado telefónico, y es el único demorado hasta el momento.

Por su parte, los vecinos refirieron que, en los últimos días, la camioneta estaba de forma permanente en la zona y que allí vivía la mujer con su pareja. El vehículo permanece estacionado sobre la calle María Bustos de Soria. Finalmente, se supo que se trató de una muerte no violenta, y trascendió que estaría vinculada al consumo de cocaína.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que recibió el fiscal del caso, Andrés Azar, la mujer no tiene lesiones que hagan presumir que fue agredida.

Fue identificada como Teresa del Carmen Mansilla Galindo. Se pidieron exámenes diversos, cómo toxicológicos por ejemplo, para poder precisar la causa del deceso.

La data de la muerte es de más de 48 horas, según la información preliminar. La persona que estaba demorada, va a quedar en libertad en las próximas horas.