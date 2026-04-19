Alerta amarilla en Neuquén por lluvias: pronóstico para hoy

El Servicio Metereológico Nacional emitó una alerta amarilla por lluvias en algunas zonas cordilleranas para esta mañana. ¿Qué pasa con el viento?

Las lluvias llegaron después de mucho tiempo a Neuquén el fin de semana.

El otoño empieza empieza a tomar todo su esplendor en Neuquén y este domingo ya se nota con las bajas temperaturas por la mañana. El pronóstico indica que será una joranda fresca y hay alerta amarilla por lluvias en algunas zonas de la provincia especialmente por la cordillera.

Lejos de los días luminosos y templados que todavía aparecían semanas atrás, la jornada estará dominada por la nubosidad y temperaturas moderadas, donde ya anticipa una transición hacia condiciones más frías.

En la capital neuquina, el pronóstico indica que habrá cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima que apenas alcanzará los 16.

Pronostico 19 de abril de 2025 Neuquen

En tanto que para los que están preocupados por el viento, se espera que sople a 9 km/h desde el sector noeste, con ráfagas de 11 km/h. Muy poca velocidad ante las grandes ráfagas registradas durante este último sábado.

Pronóstico del Alto Valle a la cordillera

No se esperan lluvias en el Alto Valle, pero el ambiente se sentirá más fresco, con viento leve a moderado rotando del este hacia el norte, algo que da la idea de esa sensación de tiempo más “planchado”, sin grandes sobresaltos pero también sin presencia de sol.

Lo más relevante del pronóstico se concentra en la zona cordillerana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias que regirá durante la mañana del domingo en amplios sectores del oeste neuquino.

Las áreas alcanzadas incluyen las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, donde se esperan precipitaciones persistentes que podrían generar complicaciones puntuales, sobre todo en rutas de montaña y zonas más elevadas.

Aunque el frío intenso todavía no aparece con fuerza, el pronóstico extendido deja entrever que el tiempo optoñal ya empíeza a cambiar a algunos días más fríos por las mañanas.

Alerta amarilla Neuquen Alerta amarilla por lluvias en Neuquén, en la zona de la cordillera.

Las temperaturas máximas subirán levemente a lo largo de la semana, con valores que rondarán entre los 19 y 21 grados, pero siempre bajo un cielo mayormente cubierto. Las mañanas y noches seguirán siendo frescas, una señal que indica del avance del otoño.

Alerta: seguimiento de Defensa Civil

El seguimiento de las condiciones meteorológicas anticipa una alerta que afectará a gran parte del territorio neuquino durante los próximos días, con la presencia de fuertes vientos, precipitaciones y nevadas en zonas cordilleranas. Ante este escenario, la dirección provincial de Defensa Civil activó operativos de monitoreo y prevención.

El titular del área, Carlos Cruz, informó que ya se puso en marcha el mecanismo de control junto a organismos locales. “Ya activamos el monitoreo a través de las áreas de protección civil, con el acompañamiento de la Policía y equipos viales, para hacer un seguimiento permanente de la situación”, explicó.

Hay un descenso brusco de la temperatura y la persistencia de condiciones más apagadas, con menos sol, más nubosidad y una atmósfera que pierde estabilidad. La alerta en la cordillera es, en ese sentido, un anticipo de lo que viene. En tanto que en el Alto Valle todavía transita una transición gradual, la montaña ya empieza a entrar en una dinámica más invernal.

No hay un ingreso polar inmediato, pero los días templados, tal como se venían dando, empiezan a quedar atrás. Neuquén entra en otra etapa del año.