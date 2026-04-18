Se rearma el mapa del peronismo en Neuquén

Tres sectores tratarán de imponer su línea. El rol de Cristina, de Kicillof y los que se quedaron con la conducción del PJ, acusados de “rolistas”.

El peronismo de la provincia está inmerso en una fuerte división interna, mucho más después de la polémica elección de autoridades, donde el sector que encabeza José Asaad se quedó con la conducción del Partido Justicialista .

De esta manera quedaron tres espacios: el ganador de los últimos comicios, a quien se acusa de ser “rolista”, el parrillismo y el sector que no participó de estos comicios y que está referenciado en el actual diputado provincial Darío Martínez .

Esta última línea interna seguirá el precepto histórico frentista de acompañar, en este caso sin el sello del PJ, lo que decida el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Es decir, al igual que como se conformó en su momento Unidad Ciudadana, el Frente de Todos, Unión por la Patria o ahora Fuerza Patria, se sumará a ese esquema, por fuera de lo que haga el espacio del ex senador Oscar Parrilli y de Asaad, a quien consideran, tanto ellos como los parrillistas, un aliado del gobierno provincial.

PJ neuquino Kicillof

La foto con Kicillof

La semana pasada, referentes de este sector del peronismo que conduce Darío Martínez, como el diputado nacional Pablo Todero y el legislador provincial Darío “Pampa” Peralta, se mostraron junto a Kicillof.

Fue en una movida de la que participaron legisladores e intendentes de todo el país, donde se congregaron en las puertas del Ministerio de Economía de la Nación para reclamarle al gobierno del presidente Javier Milei el envío de fondos, como también la reactivación de la obra pública y una baja en el precio de los combustibles.

Después de esa actividad, hubo una reunión con el gobernador bonaerense, quien se sumó al reclamo y criticó el “ajuste” y la concentración de recursos de parte del poder central.

Los parrillistas

El otro espacio que sí compitió en las últimas internas para cargos partidarios del PJ fue el parrillismo, que durante el proceso de ese acto eleccionario había denunciado ante la justicia a varios de los dirigentes de la lista ganadora (entre ellos el propio Assad), solicitando la revocación de las afiliaciones por haber sido candidatos en 2023 con otros sellos políticos por fuera del PJ.

Los parrilistas, tal como ha ocurrido en diferentes armados electorales a lo largo de la historia reciente, seguirán los lineamientos que determine Cristina Fernández de Kirchner. “Nuestro lema es Cristina libre, y no para otra cosa que no sea para que ella vuelva a gobernar la Argentina”, se indicó.

Mesa PJ Cristina Presidenta Oscar Parrilli Anahí Cárdena

El miércoles hubo un encuentro en Junín de los Andes para celebrar la asunción de los que ganaron en representación de este sector en el Consejo del PJ, con presencia de referentes nacionales, como Mariano Recalde.

Los que ganaron

Por su parte, el sector que se quedó con la presidencia del PJ está enfocado en lo que entienden que debe ser la “reconstrucción” del partido, “ordenando para adentro”.

Un dirigente de este espacio indicó que se harán “cargo de los problemas de los vecinos, atendiendo a las situaciones locales” y “no haciendo política mirando a la provincia de Buenos Aires o al escenario nacional”.

“Esa responsabilidad implica que el Partido Justicialista esté en condiciones de volver a expresar y representar los sueños y las esperanzas del pueblo peronista”, dijo este dirigente.

Y apuntó: “En su momento discutiremos en términos electorales cuáles son las mejores alternativas que tiene el PJ de cara al escenario 2027. Pero no es una discusión que estemos dando hoy”.