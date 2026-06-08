Copa LMN 2026: ¡Pronosticá los partidos y ganá una Ford Territory 0km!

La propuesta es el sueño de cualquier futbolero: la participación es 100% gratuita. Acá gana el que más sabe de fútbol... y el que se registra primero.

El evento deportivo más importante del año está a la vuelta de la esquina y la locura por Argentina ya se siente. Pero este año, vivir la Copa del Mundo viene con un incentivo histórico: la Copa LMN te premia con una SUV Ford Territory 0 kilómetro.

La propuesta es el sueño de cualquier futbolero: la participación es 100% gratuita. Acá gana el que más sabe de fútbol... y el que se registra primero.

¡Atención! En este torneo, el tiempo es oro. La clave absoluta para ganar es anotarte antes de que empiece el primer partido. Si te dejas estar y te registras tarde, vas a regalar puntos valiosísimos que tus competidores ya habrán sumado. Para llevarte la camioneta, ¡tenés que jugar cada fecha!

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¿Cómo participar del Prode del Mundial y no perder ningún punto?

El mecanismo para sumarte al desafío que paraliza a la región es muy sencillo, pero tenés que hacerlo hoy mismo:

Ingresá ya a la plataforma: Entrá en copa.lmneuquen.com .

Registrate sin costo: Creá tu usuario de forma 100% gratuita.

Cargá tus pronósticos desde el día uno: Arriesgá los resultados de la fase de grupos para asegurar tu lugar en el ranking desde la primera jornada.

El secreto del éxito: la regularidad

Cada acierto te da puntos para un ranking general. Al finalizar el Mundial, quien termine en lo más alto de la tabla se llevará las llaves de la Ford Territory presentada por Ford Fiorasi. Por eso, registrarte tarde es empezar con el partido perdiendo 2 a 0: necesitas estar desde el inicio para acumular la mayor cantidad de puntos posibles.

Copa LMN aviso Ford Territory

El premio: Subite a una Ford Territory 0km

Estudiar el fixture y anticiparte a los resultados tiene la mejor recompensa del mercado. La Ford Territory es la SUV del momento gracias a su diseño imponente y prestaciones premium:

Espacio y confort: Ideal para viajar con la familia o salir con amigos.

Ideal para viajar con la familia o salir con amigos. Tecnología del futuro: Pantallas digitales gigantes, conectividad total y asistencias de vanguardia a la conducción.

Pantallas digitales gigantes, conectividad total y asistencias de vanguardia a la conducción. Directa a tu garaje: Un vehículo espectacular que el ganador recibirá con olor a nuevo y 0 kilómetros en el tablero.

El respaldo de los grandes de la región

Para garantizar un torneo transparente y emocionante, este juego está organizado por LM Neuquén y Casino Magic, con el apoyo de BetWarrior como main sponsor y el respaldo de Ford Fiorasi como el presentador oficial del vehículo.

El reloj ya está corriendo y los equipos están listos. No regales ventaja ni dejes que otros se te adelanten en el ranking. ¡Asegurá tus puntos desde el primer minuto!

Hacé clic acá (https://copa.lmneuquen.com/) , REGISTRATE AHORA GRATIS y empezá a jugar en Copa LMN por Ford Fiorasi

Las bases y condiciones completas del concurso se encuentran disponibles en copa.lmneuquen.com/terminos-y-condiciones.