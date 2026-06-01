Se pinchó todo en el peronismo neuquino de nuevo: Oscar Parrilli tomó el control de un órgano partidario

El sector del presidente José "Turco" Asaad no pudo imponerse para poner su gente en el Congreso Provincial, clave para las alianzas y temas electorales.

El peronismo kirchnerista que responde al sector de Oscar Parrilli le arrebató el control del Partido Justicialista de Neuquén , luego de las elecciones de autoridades del último Congreso Provincial realizado en Vista Alegre . El presidente José "El Turco" Asaad había convocado la reunión en su localidad, pero recibió un inesperado desplante.

No le dieron los votos de los congresales para retener el control de ese órgano partidario, meter su gente de confianza, que es fundamental para las alianzas y la vida interna. Todo esto ocurrió en la mañana del domingo, en el Club Vista Alegre Norte , donde se desarrolló el congreso a puertas cerradas, con dos llamados, para las 10 y 11, en una reunión muy caliente. Se podrá realizar otro congreso, pero no para remover a las autoridades.

Se votó la segunda moción, que era la impulsada por el Peronismo para la Victoria (parrilismo); Luis "Pichi" Sagaseta , mano derecha de Parrilli y exdiputado provincial, será la persona que presida el órgano partidario.

Peronismo neuquino_Vista Alegre Luis "Ppichi" Sagasetta quedó a cargo del Congreso Provincial del Partido Justicialista.

Como vicepresidenta primera quedó Marcela Valenzuela de San Martín de los Andes, Roberto Sáez de Cutral Co en la vicepresidencia segunda y Fernando Pieroni de Centenario como secretario de actas; también Susana Valdez (hermana Anahí Valdéz, vicepresidenta del Consejo Provincial del PJ neuquino) como secretaria general.

Peronismo neuquino: cómo salió la votación y por qué perdió Asaad

La votación salió 32 a 27 (se retiró un congresal) y el sector de Asaad, que es Peronismo Territorial, donde se aglutinaron algunos de los funcionarios peronistas del gobierno de Rolando Figueroa, no pudieron imponerse en la votación.

Fuentes partidarias confirmaron a LM Neuquén que el mismo Asaad había convocado al congreso, elegido el lugar y el temario, que era la votación de las autoridades. Cuando se da esa circunstancia, es porque el oficialismo suele tener los votos necesarios para imponer su agenda, que en este caso, son las personas de confianza en el Congreso Provincial. Pero no sucedió así.

Para resumir un poco esta polémica de nicho de la política. Asaad ganó las elecciones el pasado 15 de marzo, y se quedó con el Consejo Provincial, integrado por 19 miembros con la mayoría del oficialismo de 12 a 7. Pero no logró imponerse en muchas localidades clave, como Centenario, Neuquén y San Martín de los Andes. Esto le restó votos para poder imponerse en el Congreso Provincial, un órgano de 72 miembros, que tiene peso de decisiones, sobre todo en el tema electoral.

No está claro porqué el oficialismo no pudo conseguir los votos para imponerse, incluso con la ventaja de algunos votos opositores que no asistieron. Al menos cuatro congresales de Cutral Co, donde está María Elena Palladino y dos del Norte neuquino.

El partido ya empezó a coparse de viejos militantes, ante la desorientación que hay incluso a nivel nacional, donde está la línea de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y algunos gobernadores. En este marco, donde el diálogo interno en Neuquén es muy espeso, ya hay varios operadores de disitntos sectores para los nuevos armados. En el fragor de la reunión se lo pudo ver a Fabricio Torrealday, expresidente del Congreso Provincial del PJ y peronista de la CGT.

¿Qué pasa con las desafiliaciones?

A todo esto, el PJ neuquino tiene que resolver judicialmente qué pasa con el pedido de las desafiliaciones de los peronistas que participaron de elecciones por otro partido político, cuando lo impide la Carta Orgánica. Hay un listado en el que está incluido hasta el mismo Asaad, y un fallo de la Cámara Nacional Electoral, que aún no ejecuta la jueza federal con competencia electoral, Carolina Pandolfi. Además, sobre este tema, hay un pedido extraordinario, para que haya una revisión y frenar esas desafiliaciones.

Es que si se llega a ejecutar, el propio Asaad, presidente del PJ estaría en problemas y con ello todo el espacio de Peronismo Territorial, apadrinado por un sector de La Neuquinidad.

José Asaad José Asaad, intendente de Vista Alegre. Uno de los pocos peronistas que ganó una intendencia en Neuquén.

Como vicepresidenta del PJ está Anahí Valdez, exparrilista que tiene su camino propio, y que llevó los votos de Zapala para que Asaad se quedara con la victoria el 15 de marzo. Muchos están viendo ahí el punto medio de una discusión eterna el justicialismo.