Alertas en todo el país: tormentas con granizo, lluvias intensas y ráfagas que pueden superar los 110 km/h

El SMN advirtió por condiciones inestables. Hay provincias bajo alerta por tormentas fuertes, precipitaciones abundantes y vientos intensos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas que abarcan a gran parte del país , con fenómenos que incluyen lluvias intensas, tormentas con posible caída de granizo y fuertes vientos . Las advertencias alcanzan a nueve provincias del norte, centro y sur argentino, en una situación marcada por la inestabilidad atmosférica .

Según el organismo, los eventos más significativos se registrarán durante el sábado, con mejoras parciales hacia el domingo, aunque algunas regiones continuarán bajo alerta.

En el norte del país, las provincias más afectadas son Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy , donde rigen alertas por tormentas.

El SMN prevé lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados de precipitación que oscilarán entre 30 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Luvia. Granizo.jpg

Además, estos fenómenos estarán acompañados por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 80 o 90 km/h y ocasional caída de granizo, lo que podría generar complicaciones temporarias en zonas urbanas y rurales.

En algunas áreas, especialmente en Chaco y sectores del Litoral, el nivel de alerta se eleva a naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos más severos.

Centro del país: lluvias, tormentas y ráfagas intensas

En la región central, las alertas alcanzan a provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y La Pampa. Allí se esperan tormentas aisladas durante el sábado, con períodos de mejora temporaria, pero con posibilidad de intensificación hacia la tarde y noche.

Las precipitaciones podrían ser localmente intensas, con acumulados similares a los del norte en los sectores más afectados, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar también valores cercanos a los 80 km/h, especialmente durante el desarrollo de tormentas.

Patagonia: el viento como fenómeno dominante

En el sur del país, las provincias bajo alerta por viento incluyen Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro. El SMN prevé vientos sostenidos de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar o superar los 90 km/h, principalmente en zonas abiertas y de meseta.

En áreas cordilleranas también se registrarán precipitaciones persistentes, con acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros, y la posibilidad de lluvias y nevadas en zonas de mayor altura.

Qué pasará en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para este sábado en Neuquén, con especial atención en el viento, que será el fenómeno predominante en buena parte de la provincia. La advertencia alcanza nivel amarillo en amplias zonas, mientras que en sectores cordilleranos rige alerta naranja por condiciones más intensas, con lluvias persistentes y posibles nevadas en altura.

Para la ciudad de Neuquén, se espera este sábado una jornada con temperaturas templadas, con máximas cercanas a los 25 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado a inestable, con probabilidad de lluvias débiles durante el día. El viento será protagonista, con ráfagas intensas que podrían generar complicaciones y alcanzar los 90 km/h durante la tarde, en línea con el alerta vigente.

zapala-viento-ruta-22.jpg De archivo. Gentileza

En la zona centro de la provincia, donde se encuentra Zapala, el panorama es más inquietante: cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias débiles y viento persistente del sector oeste. Las ráfagas podrían alcanzar los 110 km/h durante la tarde y la noche, por lo que se recomienda precaución, especialmente en rutas y zonas abiertas.

Cómo seguirá el tiempo el domingo

Para el domingo, el SMN anticipa una mejora gradual en varias regiones del país, aunque la inestabilidad no desaparecerá por completo.

En el norte, las tormentas tenderán a ser más aisladas pero podrían mantenerse algunas condiciones de inestabilidad, todavía con probabilidad de lluvias y actividad eléctrica.

En el centro del país, el tiempo se presentará más estable, con disminución de la intensidad de los fenómenos.

En tanto, en la Patagonia continuará el viento, aunque con una tendencia a disminuir su intensidad hacia el cierre del fin de semana, mientras que en zonas cordilleranas podrían persistir lluvias débiles o nevadas aisladas.

Las alertas, advirtió el organismo, pueden actualizarse en función de la evolución de las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales del SMN.