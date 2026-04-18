Condenaron a una joven que mató a su hermano al defender a su madre

El hecho ocurrió el 1 de enero. El juez la declaró responsable por homicidio con exceso en la legítima defensa.

Una joven de 19 años fue condenada a un año de prisión de ejecución condicional por haber matado a su hermano en un contexto de violencia familiar, cuando intentaba defender a su madre. La resolución fue adoptada en una audiencia realizada el miércoles pasado, en la que el juez Juan Pablo Balderrama homologó el acuerdo pleno alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.

De esta manera, la mujer —identificada como R.L.M.— fue declarada penalmente responsable por el delito de homicidio cometido con exceso en la legítima defensa de un tercero. La pena impuesta es de carácter condicional, por lo que no implicará el cumplimiento efectivo en prisión.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 1 de enero en la ciudad de San Martín de los Andes, en el domicilio familiar que compartían los involucrados. Según se detalló en la audiencia, R.A.M. agredió a su madre mediante golpes de puño en medio de una situación de violencia.

En ese contexto, otros dos hermanos intentaron contenerlo sujetándolo por los brazos, mientras que la joven tomó una cuchilla y le asestó una puñalada en la zona del abdomen. Como consecuencia de la herida, el hombre falleció horas más tarde.

La postura de la fiscalía

Durante la audiencia, la fiscal del caso, Inés Gerez, describió el hecho y expuso la prueba reunida hasta el momento de la investigación. “No cabe duda de la materialidad ni de la autoría de los hechos. La prueba es vasta y suficiente”, afirmó.

Además, explicó que la pena acordada corresponde al mínimo previsto para el delito y que se tuvieron en cuenta distintos atenuantes, como la falta de antecedentes penales de la imputada y el contexto en el que se produjo el hecho.

“Entendemos que es una pena adecuada, razonable y ajustada a los hechos que se investigaron. La familia acompaña a R.L.M. en este proceso y entiende que es la forma más adecuada de solucionar el conflicto”, agregó la representante del Ministerio Público Fiscal.

La resolución judicial

El juez Balderrama avaló en todos sus términos el acuerdo alcanzado entre las partes y consultó a la joven si estaba de acuerdo con la solución propuesta.

En ese marco, el magistrado también le dirigió unas palabras vinculadas a su situación personal. “Sos una persona muy joven, te ha tocado vivir un trauma complejo”, expresó. Luego, al indagar sobre su trayectoria educativa, le sugirió retomar los estudios: “No lo pusieron como regla de conducta —y no la vamos a poner—, pero me gustaría que puedas retomar la escuela; es importante porque te va a dar muchas herramientas para seguir adelante con tu vida”, concluyó.