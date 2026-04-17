Atentos: corte total este fin de semana en un cruce clave de la Avenida Mosconi por obras

La medida está directamente relacionada a las obras que se llevan adelante para la transformación integral de la ex Ruta 22 en una gran avenida urbana.

La Municipalidad de Neuquén informó que este fin de semana habrá un corte total de tránsito en un sector clave de la obra de transformación de la Avenida Mosconi . La interrupción afectará el cruce de Chaneton durante el sábado 18 y domingo 19 de abril por trabajos vinculados al avance de la megaobra vial.

Según se indicó oficialmente, la circulación permanecerá interrumpida en esa intersección durante ambas jornadas y se prevé que el tránsito quede restablecido con normalidad el lunes 20 de abril.

La intervención prevista en el lugar consiste en bajar el nivel a subrasante, una tarea considerada fundamental dentro del proceso constructivo porque permite definir las cotas finales que tendrá la calzada antes de ejecutar las capas estructurales del pavimento.

Desde la Municipalidad remarcaron que la obra sobre Avenida Mosconi mantiene un ritmo sostenido y ya muestra modificaciones visibles en distintos sectores del corredor.

Corte en avenida mosconi

El proyecto contempla la reconversión de la actual traza en una avenida urbana de gran escala, con cuatro carriles por sentido de circulación y dos carriles adicionales destinados al estacionamiento.

Además, incorporará un sistema pluvial integral para resolver problemas históricos de escurrimiento en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

Cómo están los trabajos en los distintos tramos

En el tramo 4 de la obra, comprendido entre Linares y Gatica, actualmente se ejecutan tareas de conformación de subrasante y base, etapas previas a la colocación del asfalto que determinan los niveles definitivos de la calzada.

En paralelo, las cuadrillas avanzan con la imprimación de superficie, el desarrollo del cantero central y excavaciones destinadas a la instalación del sistema de desagües pluviales.

SFP Obra Mosconi puente (27) Sebastián Fariña Petersen

También avanza el futuro viaducto sobre el oeste de la ciudad

Otro de los frentes de obra activos corresponde al tramo 6, ubicado entre el Puente Carretero y calle Leales, donde se construirá un viaducto de dos carriles por sentido de circulación.

La estructura permitirá que las calles Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo, una modificación que apunta a agilizar el tránsito vehicular y mejorar las condiciones de seguridad vial en ese sector neurálgico de conexión con Cipolletti.

En esa zona actualmente se trabaja en la consolidación de la colectora en sentido Neuquén-Cipolletti, la cual podría quedar habilitada para la circulación dentro de aproximadamente 60 días.