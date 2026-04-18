Alto Comahue lanza la primera colección oficial de Playmobil de la Selección Argentina campeona del mundo

El centro comercial de IRSA invita a los fanáticos a coleccionar una edición inédita de la Selección Argentina, en la antesala del evento deportivo más esperado del año.

lto Comahue presenta una propuesta única para celebrar la pasión mundialista: el lanzamiento de la primera colección oficial de figuras Playmobil de la Selección Argentina campeona del mundo. La iniciativa invita a familias y fanáticos a coleccionar ediciones exclusivas de jugadores y referentes del equipo, como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano “Dibu” Martínez, entre otros.

La dinámica está diseñada para que todos puedan participar, cada compra realizada en Alto Comahue es válida para acceder a la colección. Desde compras cotidianas en supermercados hasta salidas al cine o cenas familiares, cualquier consumo puede convertirse en la oportunidad de obtener estos Playmobil únicos.

La campaña se desarrollará en los principales shoppings del grupo en todo el país: Abasto Shopping, Alcorta Shopping, Alto Avellaneda, Alto Comahue, Alto Noa, Alto Palermo, Alto Rosario, Córdoba Shopping, Distrito Arcos, Dot Shopping, Mendoza Shopping, Patio Bullrich, Ribera Shopping, Soleil y Terrazas de Mayo.

Con esta amplia presencia, Grupo IRSA busca que la emoción por la Selección y la posibilidad de completar esta colección inédita llegue a fanáticos en cada rincón de la Argentina.

Teaser Mundial x IRSA

“Nuestro objetivo es que los centros comerciales formen parte de la vida cotidiana de las personas. El Mundial es un fenómeno único para los argentinos, especialmente después de haber sido campeones. Es el momento en que todos compartimos una misma pasión. Con esta iniciativa apostamos a reforzar el sentido de pertenencia y el orgullo nacional en el marco del evento deportivo más esperado del año”, expresó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

“En Alto Comahue buscamos generar propuestas que conecten con las familias y con las pasiones que nos unen como país. Esta iniciativa invita a vivir el shopping de una manera distinta, combinando entretenimiento, experiencia y la emoción de la Selección Argentina” Señaló Natalia Cozza, Center Manager de Alto Comahue

Cómo participar

Para acceder a esta edición limitada, los clientes deberán cargar en la aplicación ¡appa! las facturas de compra realizadas en los shopping participantes por un monto mínimo de $20.000 y abonar $15.000 por cada Playmobil.