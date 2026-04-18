Alerta amarilla y naranja por vientos de más de 100 km/h y lluvias en Neuquén: a qué hora afectará con más fuerza

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable con precipitaciones y viento en gran parte del territorio neuquino.

vientos El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para este sábado en Neuquén , con especial atención en el viento , que será el fenómeno predominante en buena parte de la provincia. La advertencia alcanza nivel amarillo en amplias zonas, mientras que en sectores cordilleranos rige alerta naranja por condiciones más intensas, con lluvias persistentes y posibles nevadas en altura.

De acuerdo al organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades moderadas a fuertes, acompañados por ráfagas que podrían superar los 100 km/h en algunos sectores, especialmente en regiones expuestas durante la tarde del sábado.

Además, en la cordillera neuquina se espera un escenario más complejo, con precipitaciones abundantes y acumulados significativos, lo que motivó el nivel naranja de alerta.

Según el sistema de alertas tempranas del SMN, el alerta amarillo anticipa posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Neuquén capital: sábado ventoso y con probabilidad de lluvias

Para la ciudad de Neuquén, el SMN prevé para este sábado una jornada con temperaturas templadas, con máximas cercanas a los 25 °C y mínimas en torno a los 11 °C.

El cielo se presentará parcialmente nublado a inestable, con probabilidad de lluvias débiles durante el día. El viento será protagonista, con ráfagas intensas que podrían generar complicaciones y alcanzar los 90 km/h durante la tarde, en línea con el alerta vigente.

Norte neuquino: inestabilidad y viento en Chos Malal

En el norte provincial, con referencia en Chos Malal, se espera un sábado con condiciones variables, presencia de nubosidad y probabilidad de precipitaciones aisladas.

El viento también se hará sentir con intensidad, con ráfagas fuertes durante la jornada que podrían alcanzar los 90 km/h, en el marco del alerta amarillo que abarca esta región.

Centro de la provincia: Zapala bajo alerta

En la zona centro, representada por Zapala, el panorama será similar: cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias débiles y viento persistente del sector oeste.

Las ráfagas podrían alcanzar los 106 km/h durante la tarde y la noche, por lo que se recomienda precaución, especialmente en rutas y zonas abiertas.

Sur y cordillera: el sector más afectado

En el sur neuquino, con eje en San Martín de los Andes, se esperan las condiciones más adversas.

Allí rige alerta naranja por lluvias intensas, con acumulados importantes y posibles nevadas en zonas altas. A esto se suma el viento fuerte, que incrementará la sensación de inestabilidad durante toda la jornada con ráfagas de hasta 87 km/h.

El nivel naranja de las alertas emitidas por el SMN, indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Cómo estará el domingo en Neuquén

Para el domingo, el SMN anticipa un cambio en las condiciones, con un descenso marcado de la temperatura en toda la provincia.

En la capital neuquina, se espera una jornada más fresca, con máximas cercanas a los 17 °C y mínimas que podrían bajar a los 8 °C, con cielo parcialmente nublado y menor intensidad del viento.

Sin embargo, en la zona cordillerana continuará la inestabilidad, con lluvias aisladas y la persistencia de un alerta amarillo, lo que indica que si bien las condiciones mejoran respecto al sábado, todavía pueden registrarse fenómenos meteorológicos de impacto.

En el resto de la provincia, el viento disminuirá gradualmente, aunque se mantendrá presente, mientras que las precipitaciones tenderán a ser más aisladas.