Quiso recuperar una Amarok que puso a nombre de su ex suegra para evitar un embargo: la decisión de la Justicia

Un hombre aseguró que transfirió la camioneta de manera simulada en 2018 para resguardarla de un proceso por alimentos.

El juez realizó un análisis integral de la situación para tomar su resolución.

Un hombre intentó recuperar judicialmente la titularidad de una camioneta Volkswagen Amarok que años atrás había puesto a nombre de su entonces suegra, pero la Justicia rechazó su planteo al considerar que la maniobra tuvo como objetivo evitar que el vehículo fuera embargado por una deuda alimentaria.

El caso fue resuelto por el juez civil Javier Alarcón Javier Alarcón, quien desestimó la demanda presentada por el hombre contra la madre de su ex pareja.

Según relató el demandante, la transferencia de la camioneta se realizó en 2018 de manera “simulada” y solo de forma formal, ya que —afirmó— seguía siendo el verdadero dueño del rodado. Explicó que el cambio de titularidad se hizo por la relación de confianza y cercanía familiar que mantenía en ese momento con su ex suegra.

En su presentación, sostuvo además que la maniobra no había sido ilícita porque, según su versión, no causó perjuicio a terceros. Aseguró que continuó utilizando el vehículo, mantuvo su posesión y hasta siguió pagando el seguro de la camioneta.

La camioneta Volkswagen Amarok fue encontrada en estado de abandono.

La versión de la ex suegra

La demandada rechazó esa explicación y afirmó que la transferencia fue una compraventa real y válida. También sostuvo que el hombre tiene la Amarok en su poder desde hace años porque se la llevó sin autorización luego de una medida de exclusión del hogar dictada tras una denuncia por violencia presentada por su hija.

Por lo que estaba en contra del pedido que su ex yerno estaba realizando del vehículo.

Qué dijo el juez

Al analizar el caso, el magistrado concluyó que los propios argumentos del demandante dejaban en evidencia que la transferencia buscó impedir un eventual embargo en el marco del proceso por alimentos que enfrentaba.

En la sentencia, Alarcón remarcó que resultaba clave determinar si la simulación perseguía un fin lícito o ilícito. En ese sentido, advirtió que cuando una maniobra tiene como objetivo perjudicar a terceros o eludir la ley, la acción judicial para revertirla puede resultar inadmisible.

“El acto se habría utilizado para sustraer el bien de su patrimonio frente a una posible ejecución por obligaciones alimentarias”, sostuvo el juez.

Llaves de vehículo

La deuda alimentaria, un punto central

El fallo también destacó que las deudas alimentarias cuentan con una protección especial dentro del sistema legal, por lo que cualquier conducta destinada a ocultar patrimonio para evitar su cobro resulta incompatible con el ordenamiento jurídico.

Si bien el hombre afirmó haber cancelado la deuda antes de la transferencia, el juez observó que ese pago no fue voluntario y recordó que mantenía cuotas impagas desde 2011 hasta 2017.

Con esos elementos, concluyó que la maniobra tuvo una finalidad ilícita y que quien participa de un acto simulado para ocultar bienes no puede luego reclamar judicialmente que se lo reconozca o se lo deje sin efecto.

“No parece razonable confiar en quien colaboró para ocultar bienes que podrían ser agredidos por deudas derivadas de obligaciones alimentarias”, expresó el magistrado en el cierre del fallo.

De esta manera, la Justicia rechazó el pedido del hombre y dejó firme la titularidad de la camioneta a nombre de su ex suegra, al considerar que no puede beneficiarse judicialmente de una maniobra que él mismo reconoció haber realizado para evitar el avance de acreedores.