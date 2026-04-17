Choque y fuga en pleno centro: piden colaboración para dar con el responsable

Otro hecho de choque y fuga en pleno centro neuquino generó indignación en las últimas horas. La mujer que resultó chocada pide colaboración para dar con el conductor responsable y así poder afrontar la reparación de su auto.

Ana María, propietaria del auto chocado, relató a LM Neuquén que todo ocurrió el jueves pasado el mediodía, mientras ella se encontraba en su lugar de trabajo, en calle Rivadavia al 400. Afuera, como todos los días, permanecía su Renault Duster estacionada.

De un momento a otro, un conductor o conductora a bordo de lo que parece ser una Toyota Rav 4 color blanca se fue contra la Duster de la damnificada. El choque no alcanzó a frenar a la camioneta; la impactó y rayó en el proceso, para simplemente continuar su marcha por calle Rivadavia.

Ana María sigue sin poder comprender lo sucedido. Se enteró al salir de su trabajo y ver su vehículo dañado. Una cámara privada le permitió visualizar la insólita secuencia y hoy pide colaboración para dar con el conductor o conductora que la chocó y debe hacerse cargo de los daños ocasionados.

Total impunidad: chocó un auto estacionado y se dio a la fuga

"La rayó y al parecer también le rompió el eje o algo similar porque no la puedo usar; en el impacto torció algo y la dejó inutilizable", explicó en diálogo con LMN.

El impacto también movió la Duster, ocasionando que choque de atrás a un Peugeot estacionado delante. "No quiero plata, no quiero nada, solo que su seguro se haga cargo", sostuvo la damnificada.

Aunque ya estuvo compartiendo las imágenes para pedir colaboración y alentar al responsable a que se haga cargo de lo ocurrido, no ha podido obtener datos más allá del modelo del vehículo que la chocó. La patente lamentablemente no se llega a apreciar en el video y, aunque acudió a comisaría a denunciar lo ocurrido para presentarlo ante su compañía de seguros, le indicaron que no le pueden facilitar los registros de domos de la zona. Esto sería muy importante para poder tener otro ángulo de visión de la secuencia y así posiblemente identificar al titular de la Toyota.

Neuquén sumará unos 210 domos de seguridad y Plottier, más de 50. Neuquén sumará unos 210 domos de seguridad y Plottier, más de 50.

Además, su compañía de seguros le reconocerá una parte de los daños, pero la otra debe ser afrontada por la compañía de quien la chocó. "Si no les doy una patente, no se puede hacer nada", lamentó.

Cualquier persona que tenga algún dato o pueda prestar colaboración de alguna manera, puede comunicarse con Ana María al 2995837473.

Se dio a la fuga de un control, atropelló a un policía y se refugió en una vivienda

Momentos de tensión se vivieron el sábado pasado por la tarde en el barrio Los Pioneros y sector conocido como Fonavi en Centenario. En el marco de un operativo, un auto se dio a la fuga y atropelló a un policía, para luego ocultarse en una vivienda y así no ser atrapado.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 17 horas cuando efectivos policiales de la Comisaría n°52 procedieron a identificar a un hombre que circulaba a bordo de un Volkswagen Vento color gris entre las calles Alfonsina Storni y Perú.

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Durante el procedimiento, el hombre se resistió y volvió a subir al vehículo, acelerando a toda velocidad para escapar y atropelló así a un sargento policial, quien logró apoyar sus manos para no ser embestido de lleno.

Más móviles se sumaron a la persecución de quien se dio a la fuga por la calle Honduras y, en inmediaciones de la calle Nicaragua y Storni, descendió y dejó el auto abandonado con las balizas encendidas.