Choque y fuga: denuncian que un conductor atropelló a un joven y no lo asistió

La Policía no ha brindado detalles del siniestro ni el estado de salud del joven.

Un presunto choque seguido de fuga tuvo lugar la última noche en las calles de Cutral Co y los vecinos están indignados. Afirman que el conductor, que no ha sido identificado, atropelló a un joven conocido en la localidad, quien debió ser trasladado al hospital local.

Según consignó el portal La Voz del Neuquén, el siniestro tuvo lugar el lunes alrededor de las 23, aunque no se supo exactamente en qué lugar de la ciudad.

La víctima sería un joven conocido en la localidad como " Fernandito ", quien solía deambular por las calles y por eso los vecinos lo ubicaban y fueron quienes acudieron a socorrerlo de inmediato.

De acuerdo a la información que trascendió, fue embestido por un conductor, quien no se habría percatado de su presencia. Lejos de detenerse a verificar cómo se encontraba, se dio a la fuga del lugar.

Policia cutral co

Los vecinos llamaron de inmediato a la Policía y a Emergencias para requerir asistencia y pronto una ambulancia trasladó al joven víctima hasta el Hospital Complejidad VI.

"Lo socorrieron los vecinos. Quedó tirado y como iba comiendo pan, casi se ahoga, por eso tuvieron que hacerle RCP, pero, por suerte, lograron que se recuperara y la ambulancia lo trajo al hospital", detallaron conocidos del joven al medio de la comarca.

La última noticia fue que se aguardaba el parte médico.

Ante la consulta de este medio, la Policía no confirmó el hecho ni brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Choque y fuga en Mosconi y Linares

A comienzos de febrero pasado, un fuerte choque ocurrido este mediodía sacudió al barrio Belgrano y generó un importante revuelo entre automovilistas y vecinos en una de las arterias más transitadas de la ciudad. El siniestro vial tuvo lugar sobre la avenida Mosconi, a la altura del cruce con Linares, y estuvo marcado por una maniobra imprudente, una fuga y una escena de alto impacto, aunque afortunadamente no hubo personas con lesiones de gravedad.

El episodio se registró este jueves alrededor de las 12:45, cuando un Toyota Yaris blanco circulaba por avenida Mosconi con sentido este, con prioridad de paso y bajo la denominada “onda verde”, ya que había atravesado previamente dos semáforos habilitados y el de Linares también se encontraba en verde. En ese contexto, un Ford Fiesta gris avanzó desde la zona de Perticone y, al llegar a la intersección con Linares, intentó realizar una maniobra de giro no permitida, lo que derivó en el impacto lateral.

Según explicó el oficial principal Patricio Retamal, de la División Tránsito de Neuquén, en diálogo con LM Neuquén, el Toyota Yaris era conducido por una joven de 21 años, mientras que el Ford Fiesta estaba al mando de un hombre de 27. “En esa intersección, cuando Mosconi tiene luz verde, no está habilitado el giro a la izquierda. Esa maniobra indebida es la que provoca el siniestro”, precisó.

Choque avenida mosconi

La violencia del golpe hizo que el Yaris perdiera el control, despistara y realizara al menos dos trompos sobre la calzada antes de terminar detenido a un costado, en el sector del desvío que desciende hacia Eugenio Perticone.