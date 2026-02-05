Choque y fuga en Mosconi y Linares: cruzó en rojo, provocó un violento impacto y escapó dejando la patente

Un Ford Fiesta embistió a un Toyota Yaris y se dio a la fuga. Por el impacto, el auto golpeado dio trompos y perdió una rueda.

Un fuerte choque ocurrido este mediodía sacudió al barrio Belgrano y generó un importante revuelo entre automovilistas y vecinos en una de las arterias más transitadas de la ciudad. El siniestro via l tuvo lugar sobre la avenida Mosconi, a la altura del cruce con Linares , y estuvo marcado por una maniobra imprudente, una fuga y una escena de alto impacto, aunque afortunadamente no hubo personas con lesiones de gravedad.

El episodio se registró este jueves alrededor de las 12:45, cuando un Toyota Yaris blanco circulaba por avenida Mosconi en sentido hacia Cipolletti, con prioridad de paso y venía transitando con “onda verde”, ya que había atravesado previamente dos semáforos habilitados y el de Linares también se encontraba en verde. En ese contexto, un Ford Fiesta gris avanzó por la calle Linares, en sentido norte-sur, y cruzó el semáforo en rojo, impactando de lleno contra el lateral derecho del Toyota.

La violencia del golpe hizo que el Yaris perdiera el control, despistara y realizara al menos dos trompos sobre la calzada antes de terminar detenido a un costado, en el sector del desvío que desciende hacia Eugenio Perticone.

Detrás del Toyota circulaba un joven a bordo de una motocicleta, quien logró frenar y esquivar la trayectoria de los vehículos involucrados, evitando así ser embestido. La rápida reacción del motociclista permitió que el siniestro no sumara más víctimas en un horario de tránsito intenso.

La conductora del Yaris debió ser trasladada, junto a su novio, al hospital Castro Rendón, para que le llevaran a cabo estudios médicos, debido a los golpes que sufrió y al estado de nerviosismo en el que se encontraba.

NOTICIA EN DESARROLLO.-