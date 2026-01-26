Piden testigos del choque frontal en Parque Industrial: "El de la camioneta tuvo la culpa, se cruzó de carril"

Una familia que fue parte del impactante choque frontal del sábado pasado en Parque Industrial Neuquén pide testigos del siniestro mientras aguarda la evolución de su hijo, internado por las lesiones sufridas. Responsabilizan al conductor de la camioneta involucrada.

Sandra es madre de uno de los niños involucrados en el choque del sábado por la noche, aunque su auto zafó del impacto contra la camioneta Ford Ranchero. Según explicó a LM Neuquén , ella junto a su marido y algunos de sus hijos se trasladaban por el carril con sentido Plottier-Parque Industrial. El Chevrolet Astra que terminó involucrado en el siniestro iba detrás de su vehículo, conducido por un amigo de ellos, más niños y un hijo de Sandra, de 13 años. Ambos iban en sentido contrario al que llevaba la camioneta.

" El de la camioneta roja (Ford Ranchero) se cruzó de carril. Vimos una luz blanca delante nuestro y mi marido tuvo la reacción de dar el volantazo, lo esquivó y salimos de la ruta. En eso, mi marido mira por el espejo retrovisor y ve que lo impacta de lleno a mi amigo (que iba detrás)", relató.

choque frontal parque industrial nqn

Indicó que el conductor del Astra en realidad no iba sobre el asfalto sino por la banquina porque su hijo, quien tiene una discapacidad, iba nervioso y algo alterado dentro del auto y por ello prefirieron bajar de la ruta para evitar cualquier accidente. Allí fue donde recibieron el impacto.

Sandra admitió que su amigo al volante iba alcoholizado (según Centenario Digital, el alcotest arrojó 2,4 gramos de alcohol en sangre), pero asegura que la responsabilidad del siniestro fue del conductor de la camioneta. "Están diciendo cualquier cosa: el siniestro vial comenzó por la camioneta roja. A mi amigo que le hagan una multa, lo que tengan que hacer, pero el responsable es el de la camioneta. Nadie nos vino a preguntar cómo está mi hijo y él ahora está internado por un inconsciente de mierda. Nos arruinaron la vida, yo no sé cómo va a quedar mi hijo con esta operación", expresó en diálogo con este medio.

Cómo están las víctimas del choque

Respecto a la salud de su hijo, detalló que sufrió una fractura de mandíbula que lo tiene en observación en el Hospital Castro Rendón. El miércoles debería ser operado. En tanto, las demás víctimas están fuera de peligro.

No obstante, Sandra aseguró con indignación que ella y su marido debieron trasladar a su hijo y la hija de su amigo al hospital, dado que la ambulancia se estaba demorando.

Indicó además que varios testigos del siniestro se acercaron a ellos y comenzaron a increparlos y filmarlos, culpando al conductor del Astra por el desenlace. Incluso afirmó que no querían dejar que ella y su marido se retiren del lugar, acusándolos de estar intentando escapar de la Policía.

choque frontal parque industrial nqn (2)

"Mi amigo no fue responsable, el que tuvo la culpa fue el de la camioneta. Él (conductor del Astra) quedó atrapado y debió ser rescatado, lo tuvieron que sacar por la ventanilla del chofer y la gente lo filmaba y lo culpaba y nada que ver. Nosotros trasladamos a mi hijo y después cuando llegó la ambulancia, se llevaron a los de la camioneta y a mi amigo lo dejaron ahí. Él necesitaba ser atención médica porque tenía un dolor en el pecho", reclamó.

Por último, insistió en la responsabilidad del siniestro y afirmó incluso que la Policía no peritó la escena. "Si no lo hubiésemos esquivado, chocábamos nosotros; el que se cruzó de carril fue el de la camioneta. Venían a alta velocidad y zigzagueando. Yo sé que iban alcoholizados, la escuché a la esposa en el hospital decir que habían consumido, pero hasta ahora no nos quisieron dar información de ninguno", declaró.

La mujer solicita que quienes hayan sido testigos de lo ocurrido la contacten al 299622-3338 para sumar su testimonio y endilgarle responsabilidad al conductor de la Ranchero.