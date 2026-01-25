Un choque frontal en Parque Industrial dejó seis heridos: el conductor tenía 2,40 de alcohol en sangre

El siniestro ocurrió este sábado por la noche e involucró a dos vehículos que sufrieron graves heridas materiales. Qué se sabe hasta el momento.

Este sábado por la noche se registró un impactante choque frontal en el Parque Industrial de Neuquén. Dos vehículos protagonizaron un accidente en las calles Conquistadores del Desierto y La Papa y varias personas resultaron heridas.

El episodio se registró pasadas las 22 horas de este sábado , entre una Ford Ranchero y un Chevrolet Astra ambos registrando importantes daños materiales. Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron al brutal impacto.

Según revelaron fuentes policiales al medio Centenario Digital, en la Ford Ranchero iban a bordo un hombre de 48 años y dos jóvenes de 19 y 22, y en el Chevrolet Astra circulaba un hombre de 34 años, una mujer y tres menores de 1, 12 y 13 años de edad.

choque frontal parque industrial nqn (1)

El conductor de uno de los autos dio positivo de alcoholemia

El choque registrado fue muy violento y, además de dejar importantes daños en ambos rodados, provocó lesiones en los ocupantes de la camioneta y en los acompañantes del auto. Todos los heridos fueron trasladados por personal del SIEN al Hospital Castro Rendón a excepción de los niños de 12 y 13 años que los llevaron al Heller para hacer la revisión médica.

En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales de la Comisaría 20, Tránsito Neuquén y bomberos de la Policía para las correspondientes diligencias. El conductor del Astra permaneció en el lugar y cuando le realizaron el test de alcoholemia fue positivo, dando como resultado de 2,40 gramos de alcohol en sangre.

choque frontal parque industrial nqn (2)

Borracho al volante provocó un fuerte vuelco camino al Mari Menuco

El intenso movimiento hacia la zona de los lagos por las altas temperaturas se vio empañado por un grave incidente vial. Este sábado, pasadas las 17:30, se registró un fuerte choque en la Ruta 51 a la altura del kilómetro 27, causado por la irresponsabilidad de un conductor que circulaba en estado de ebriedad.

Según informaron fuentes policiales, citadas por Centenario Digital, un auto Ford Focus que transitaba en sentido oeste-este terminó volcando a un costado de la banquina.

En el vehículo viajaba un hombre de 46 años junto a una mujer de 49, ambos con domicilio en la localidad de Centenario.

Al lugar del siniestro arribaron rápidamente efectivos de la Comisaría 49 y personal de Tránsito de Villa Obrera. También trabajó una ambulancia del Hospital de San Patricio del Chañar, que asistió a los ocupantes por diversos golpes y cortes sufridos durante el impacto.

La indignación creció cuando los uniformados de Tránsito realizaron el test de alcoholemia al conductor. El resultado arrojó que el hombre circulaba con 1,22 gramos de alcohol en sangre.

Además, se constató que no poseía licencia de conducir, por lo que las autoridades procedieron a aplicarle una doble multa por las infracciones cometidas.