Brutal choque: el auto de una pareja de Neuquén impactó de frente con un camión y quedaron atrapados

El rodado mayor venía cargado de combustible. Momentos desesperantes se vivieron para intentar rescatar a los neuquinos atrapados en el habitáculo.

Las rutas regionales registraron una vez más un importante siniestro vial. Este martes al mediodía, una pareja de Neuquén que viajaba a bordo de un automóvil protagonizó un grave accidente al colisionar de manera frontal contra un camión de combustibles de la empresa estatal YPF en la ruta provincial 20 , popularmente conocida como la “Ruta del desierto”.

El hecho, que ocurrió en un sector cercano a la localidad pampeana de La Reforma , demandó un importante operativo de rescate para las personas que permanecían atrapadas en el interior del Peugeot 308 de color blanco. Según la información recabada, una mujer que viajaba como acompañante, fue trasladada con varias lesiones hacia el hospital “Padre Buodo” de General Acha.

Por su parte, el conductor del vehículo continuaba encerrado en el habitáculo a la espera de los trabajos que realizaba el cuartel 38 de bomberos voluntarios de 25 de mayo. Tras ser rescatado, también fue derivado al centro de salud.

En el lugar del hecho, trabajaba además personal de la Unidad Regional IV de la provincia vecina y policías de La Reforma. Las tareas demandaron también la colaboración del personal de salud de 25 de mayo y La Reforma para asistir a los heridos.

accidente ruta del desierto 2 Gentileza: La Arena.

¿Cómo fue el accidente?

Las fuentes consultadas explicaron que los vehículos circulaban en sentido contrario cuando por razones que se desconocen colisionaron de manera frontal. En diálogo con el medio La Arena, la policía confirmó que el choque se habría producido en el kilómetro 290 de la famosa ruta. Respecto al siniestro y cómo se produjo, las declaraciones fueron escuetas, ya que continúan “recabando información”.

En relación con los rodados involucrados, en el de menor tamaño viajaban una pareja desde Neuquén con destino a Luján. En tanto, el camión de YPF, que se encontraba cargado de combustible, provenía desde Buenos Aires y se dirigía hacia Neuquén.

Hasta el momento se desconoce la situación del chofer que conducía el vehículo de gran porte y el estado de salud de los heridos.

Un motociclista murió tras un brutal choque en Ruta 7

Un trágico suceso se registró este sábado por la madrugada, cuando un motociclista murió en la Ruta 7 luego de impactar contra el guardarraíl. En el lugar intervino personal del SIEN y de la Policía. Según los primeros datos, el conductor circulaba por la Avenida Ricardo Alfonsín en dirección a Neuquén e impactó cuando ingresaba al derivador.

Las pericias confirmaron que la víctima transitaba por la Avenida Alfonsín con sentido Centenario-Neuquén. En esas circunstancias, subió por una de las dársenas que divide la arteria y, al hacerlo y por motivos que se desconocen, perdió el control de su rodado. En esa secuencia, impactó violentamente contra una pieza de cartelería junto a la calzada y luego contra el guardarrail, lo que le causó lesiones que llevaron a su deceso prácticamente en el acto.

motociclista muerto en ruta 7

El fallecido fue identificado como Claudio Darío Navarrete, de 32 años y con domicilio en la capital neuquina.