Borracho al volante provocó un fuerte vuelco camino al Mari Menuco

Un hombre que manejaba alcoholizado protagonizó un violento siniestro este sábado en la ruta 51.

El intenso movimiento hacia la zona de los lagos por las altas temperaturas se vio empañado por un grave incidente vial. Este sábado, pasadas las 17:30, se registró un fuerte choque en la Ruta 51 a la altura del kilómetro 27, causado por la irresponsabilidad de un conductor que circulaba en estado de ebriedad.

Según informaron fuentes policiales, citadas por Centenario Digital, un auto Ford Focus que transitaba en sentido oeste-este terminó volcando a un costado de la banquina.

En el vehículo viajaba un hombre de 46 años junto a una mujer de 49, ambos con domicilio en la localidad de Centenario .

vuelco auto camino mari menuco (1)

Al lugar del siniestro arribaron rápidamente efectivos de la Comisaría 49 y personal de Tránsito de Villa Obrera. También trabajó una ambulancia del Hospital de San Patricio del Chañar, que asistió a los ocupantes por diversos golpes y cortes sufridos durante el impacto.

La indignación creció cuando los uniformados de Tránsito realizaron el test de alcoholemia al conductor. El resultado arrojó que el hombre circulaba con 1,22 gramos de alcohol en sangre.

Además, se constató que no poseía licencia de conducir, por lo que las autoridades procedieron a aplicarle una doble multa por las infracciones cometidas.

Ruta 7: madre e hija lesionadas tras despistar en su moto

La Ruta 7 una vez más muestra su peligrosidad y esta vez, una motociclista mujer y su hija sufrieron las consecuencias. Despistaron y debieron ser trasladadas al hospital de Centenario. El siniestro tuvo lugar pasadas las 21 del viernes, a la altura del Picadero, sobre la mano Neuquén-Centenario.

Fue protagonizado por una mujer de 41 años con domicilio en Centenario que viajaba a bordo de una motocicleta 110 cilindradas junto a su hija de 15.

accidente moto centenario (1)

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la motociclista perdió el control por causas que se investigan sobre el kilómetro 12 y ambas cayeron a la cinta asfáltica. Fueron asistidas inicialmente por efectivos policiales de la Comisaría Quinta y luego personal del Hospital Natalio Burd que arribó al lugar y confirmó que ambas se encontraban conscientes y aparentemente solo con algunos golpes de menor importancia.

No obstante, por prevención, se resolvió trasladarlas al centro de salud para un chequeo más exhaustivo.