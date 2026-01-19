Choque en Ruta 7: un conductor se distrajo con el celular y chocó contra un patrullero

El hombre desvió la mirada del camino y chocó contra la camioneta policial que circulaba delante.

El fuerte choque en Ruta 7 se registró esta tarde a la altura del barrio 11 de Octubre.

Además de constituir una falta grave, el celular al volante representa un verdadero peligro tanto para quienes conducen como para los demás. Un descuido de segundos puede terminar en accidentes serios, como ocurrió recientemente cuando un conductor distraído impactó un patrullero, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de los oficiales.

El choque ocurrió esta tarde, alrededor de las 15:30, sobre la Ruta 7, a la altura del barrio 11 de Octubre, cuando una Ford Ranger negra que circulaba en dirección Neuquén-Centenario impactó contra el móvil policial 1615 perteneciente a la Comisaría Cuarta de Alta Barda.

El conductor del vehículo, un hombre de Villa Manzano que regresaba a su domicilio, reconoció que el accidente se produjo por un descuido al agachar la cabeza para buscar su celular. Al levantar la vista, el hombre no llegó a frenar y colisionó de lleno contra la parte trasera del patrullero, también una camioneta Ford Ranger. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales: el móvil policial sufrió daños en la compuerta y el paragolpes trasero, mientras que la camioneta del conductor quedó destruida en la parte frontal.

A pesar de que el conductor sufrió un golpe en la cabeza, el impacto activó los airbags, incluidos los de las rodillas, lo que evitó que sufriera heridas mayores. Por su parte, los efectivos que viajaban a bordo del patrullero —dos mujeres y un hombre— también resultaron ilesos.

choque camioneta patrullero2 Gentileza Centenario Digital

A causa del siniestro, el tránsito en el sector se vio demorado. Recién alrededor de las 16:40 se liberó el uso del carril izquierdo de la ruta, normalizándose la circulación nuevamente.

Un chofer de colectivo fue filmado usando el celular

En los últimos días, se viralizó un video que muestra la imprudencia de un conductor de la empresa Pehuenche, quien fue filmado utilizando el teléfono celular mientras manejaba una unidad del servicio interurbano Neuquén–Cipolletti. El registro fue captado por una pasajera durante el cruce del Puente Carretero y generó un fuerte repudio entre los usuarios del servicio.

ECP COLECTIVOS (1) La empresa confirmó que el chofer que conducía con celular será sancionado. Estefania Petrella

En las imágenes se observa al chofer conduciendo con una sola mano, sin cinturón de seguridad y manipulando su celular, una práctica prohibida por la normativa vial y por los propios lineamientos internos de la empresa.

En diálogo con LM Cipolletti, desde la dirección de Pehuenche confirmaron que el conductor involucrado ya fue individualizado y que se aplicarán las medidas correspondientes. “Está identificado y tendrá la sanción correspondiente porque es algo que se informa permanentemente en el grupo de trabajo, eso como otras tantas cosas para intentar minimizar los riesgos de accidentes”, señalaron desde la empresa.

chofer del pehuenche usando el celular

Desde la firma insistieron en que el uso del celular al volante es una falta grave y que forma parte de los temas que se refuerzan de manera cotidiana con el personal de conducción. “La empresa tiene certificación de norma IRAM 3810 (vigente) hace más de 4 años. Son las buenas prácticas para la seguridad vial del transporte público, agregado a la información diaria que se hace en cada grupo de trabajo de conducción. La certificación se realiza cada dos años”, explicaron.