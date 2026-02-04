Caso del baleado en Parque Industrial que involucra al ex de Luciana Muñoz: las líneas de investigación

La investigación judicial y policial por el grave ataque que terminó con un hombre baleado en el tórax ocurrido en Barrio Parque Industrial continúa sumando piezas a un rompecabezas que enlaza un hecho de violencia extrema con figuras que ya estaban en el radar de la Justicia por la desaparición de Luciana Muñoz.

El hecho ocurrió en la madrugada del 14 de enero pasado, entre las 2:00 y las 2:30, cuando la policía encontró a Alejandro Ezequiel Parra , de 32 años, tendido en la vereda de Conquistadores del Desierto, con una herida de bala en el tórax .

Aunque el joven estaba consciente al momento del hallazgo, presentaba un dolor intenso y fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón , donde fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado.

Los señalados: autor material e intelectual

Según el relato de Parra que figura en la investigación policial, a partir de los allanamientos solicitados por la fiscalía, uno de ellos en la casa y barbería de Avilez, el ataque fue ejecutado por Braian Ricardo Arias. El hombre lo habría abordado cerca de la Peatonal 5 y, a unos cuatro metros de distancia, le efectuó un disparo al pecho antes de escapar junto a un cómplice no identificado.

Durante un allanamiento en el Sector Huertas, Arias fue demorado y en su domicilio se encontraron dos plantas de cannabis sativa, aunque hasta ahora no se informó sobre el secuestro de un arma de fuego.

Parra también señaló a Carlos Maximiliano Avilez como el supuesto autor intelectual del ataque, a partir de una enemistad de larga data. Según explicó la víctima, el conflicto entre ambos se originó cuando Parra intervino para defender a una amiga agredida por Avilez, lo que derivó en una serie de represalias mutuas, entre ellas daños en la vivienda de este último. Parra afirmó que Avilez “utiliza a terceros para ejecutar estos ataques y así no exponerse personalmente” debido a sus múltiples causas judiciales.

Durante los operativos, Avilez también fue demorado por la policía y en el contexto de esa detención se secuestró una munición de fogueo calibre 7.62 y un teléfono celular.

Otros dos hombres, Anton Emmanuel Gilabert y Joaquín Amílcar Figueroa, fueron demorados en allanamientos vinculados a la causa. En el domicilio de Gilabert se secuestró un revólver calibre 32 largo con numeración limada y seis municiones, mientras que en el operativo donde fue demorado Figueroa se encontraron cartuchos de fogueo.

Investigan si fue una agresión planificada

De acuerdo con mensajes que la víctima recibió a través de WhatsApp desde un vecino, el ataque habría sido planeado con la intención de quitarle la vida, no fruto de un episodio de violencia espontánea. El arma descrita por Parra fue un pistolón negro de gran calibre, categoría de arma que no figura en los secuestros hasta ahora, pero que coincide con la magnitud de la lesión sufrida.

Aunque las fuentes policiales y judiciales consultadas hasta ahora negaron que este hecho de violencia esté directamente vinculado con la investigación por la desaparición de Luciana Muñoz, sí comparten protagonistas y un mismo barrio como escenario. Avilez, ex pareja de Muñoz y figura ya imputada por falso testimonio en esa causa, había sido allanado días antes en el marco de la investigación por la desaparición, pero los funcionarios aclararon que los procedimientos orientados a esclarecer el ataque a Parra no forman parte de la búsqueda de Muñoz.

El caso de Muñoz, vista por última vez el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén Norte, sigue con la causa abierta —tras un traslado al fuero federal bajo la hipótesis de trata de personas— y con recompensas millonarias tanto provinciales como nacionales para quien aporte datos que permitan ubicarla o esclarecer su destino.

La causa judicial y el curso de la investigación

La Fiscalía de Paula González continúa recolectando pruebas, analizando testimonios y profundizando los allanamientos en búsqueda de confirmar no solo la autoría material, sino también la existencia de instigadores o estructuras que habrían promovido el ataque a Parra.

Por su parte, el comisario Agustín Galeano, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, detalló que fueron tres diligencias simultáneas que se realizaron en conjunto entre el Departamento Seguridad y la Metropolitana. Respecto de Avilez como uno de los investigados, Galeano sostuvo en consonancia con lo informado desde la Justicia que esta investigación "no está vinculada a la desaparición de Luciana Muñoz".

En paralelo, la pesquisa por la desaparición de Luciana sigue su propio cauce —más allá de los cruces mediáticos y judiciales— con familiares de la joven estudiante de Gran Neuquén reclamando respuestas a más de un año de silencio sobre su paradero. La joven fue vista por última vez el 13 de julio de 2024 y la causa cursa en el fuero federal bajo la hipótesis de trata de personas — y con recompensas millonarias tanto provinciales como nacionales para quien aporte datos que permitan ubicarla o esclarecer su destino.