San Martín de los Andes celebró su aniversario con un desfile cívico-militar y un festival cultural

La ciudad conmemoró un nuevo aniversario de su fundación con actos oficiales, un multitudinario desfile y propuestas artísticas en la plaza San Martín, con la participación de autoridades provinciales, instituciones locales y vecinos.

San Martín de los Andes festejó este jueves 128 años desde su fundación.

San Martín de los Andes celebró este miércoles el 128º aniversario de su fundación con una jornada cargada de actividades cívicas, culturales y artísticas, que incluyeron un desfile cívico-militar y un festival abierto a la comunidad.

El acto central contó con la presencia de la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Legislatura del Neuquén, Zulma Reina, quien encabezó el palco oficial junto al intendente Carlos Saloniti. También participaron el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia, Jorge Tobares, y la diputada nacional por Neuquén, Karina Moureira.

Previo al inicio de la ceremonia, autoridades provinciales y municipales realizaron la colocación de una ofrenda floral en el Monumento a los Primeros Pobladores, acompañados por integrantes de la Asociación de Amigos del Museo Primeros Pobladores. El homenaje incluyó un minuto de silencio.

SMAndes_FedericoSoto 128 Aniversario SMA Saloniti

Acto oficial y participación comunitaria

La ceremonia oficial contó con la participación del taller municipal de Lengua de Señas, acompañado en esta ocasión por la Fundación Alas de Águilas Lengua de Señas Argentina, de San Carlos de Bariloche.

La invocación religiosa estuvo a cargo del sacerdote Alberto Rossi, mientras que las alumnas Clara Costenaro, Rocío Mendive y Olivia Ordóñez, de la Escuela del Sol, compartieron reflexiones alusivas al aniversario, en cumplimiento de la ordenanza Nº 9877/13.

SMAndes_FedericoSoto 128 Aniversario SMA_DSC7439

Tras el corte de la torta, realizado por la vicegobernadora Zulma Reina y el intendente Carlos Saloniti, se dio inicio al desfile cívico-militar. Durante la jornada, se repartieron entre los asistentes unos 1.200 muffins elaborados por personal de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio.

Desfile y cierre artístico

Del desfile participaron escuelas públicas y privadas, instituciones intermedias, agrupaciones gauchas, veteranos de Malvinas, comisiones vecinales, fuerzas de seguridad, personal y vehículos de dependencias municipales, centros de jubilados y pensionados, organizaciones juveniles, personal de salud, bomberos, clubes y asociaciones deportivas, atletas, universidades, grupos de danzas, familias, comercios, cooperativas, iglesias y otras organizaciones locales.

Las actividades culminaron con un espectáculo artístico en el escenario montado en la plaza San Martín, donde se desarrolló un show de danzas y música que incluyó el festival “El mundo danza al pie del Lanín”, con la participación de grupos musicales de distintos géneros.