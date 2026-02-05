A través de un video publicado en sus redes, Savannah Guthrie les exigió a los captores una prueba de vida, luego de la desaparición ocurrida en Arizona.

La desesperada súplica de una conductora de TV de Estados Unidos tras el secuestro de su madre

Savannah Guthrie , una reconocida conductora de televisión de Estados Unidos , realizó un desesperado pedido público tras el secuestro de su madre de 84 años , registrado en Arizona. A través de un video publicado en sus redes sociales, la presentadora, junto a sus hermanos, exigió a los captores pruebas concretas de que la mujer sigue con vida .

El caso se conoció luego de que la Policía del condado de Pima informara que Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida tras no tenerse noticias de ella desde el domingo. Las autoridades indicaron que la mujer fue vista por última vez el sábado por la noche en su vivienda ubicada en Catalina Foothills, una zona residencial cercana a la ciudad de Tucson.

Según reconocieron, el hallazgo de una escena “muy preocupante” dentro de la casa dio inicio a una investigación criminal.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, admitió la posibilidad de un secuestro en una conferencia de prensa. “No se fue por cuenta propia, lo sabemos”, sostuvo el lunes.

En declaraciones posteriores, reiteró: “Creemos que Nancy fue secuestrada de su hogar contra su voluntad, y en eso estamos”.

COnductora TV La desesperada súplica de una conductora de TV de Estados Unidos tras el secuestro de su madre

La conductora viajó a Tucson, donde permanece junto a sus dos hermanos para colaborar con las autoridades. En paralelo, decidió hacer un pedido público dirigido directamente a los responsables de la desaparición.

"Tráela a casa”: el conmovedor video de la conductora de TV

En el video, titulado “Tráela a casa”, la presentadora se dirigió a los presuntos secuestradores y reclamó pruebas verificables de que su madre continúa con vida. “Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen”, expresó.

También explicó el motivo del pedido: “Las voces e imágenes son fáciles de manipular”. Y acompañada por familiares, agregó: “Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar”.

Embed - Savannah Guthrie on Instagram: "Bring her home." View this post on Instagram

En el mismo mensaje, la copresentadora del programa "Today", que se emite por NBC News, y corresponsal legal principal de esa misma cadena, describió la situación médica de su madre y remarcó que no cuenta con su medicación diaria. “Vive con dolor constante. Está sin medicina. La necesita para sobrevivir y la necesita para no sufrir”, afirmó.

El mensaje incluyó además palabras dirigidas directamente a la mujer desaparecida: “Mamá, si escuchas esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy”.

Los detalles de la investigación

Este miércoles, tres días después de la denuncia, la Policía y la Justicia continuaban analizando evidencia. En esa dirección, Jon Edwards, agente especial adjunto a cargo de la oficina del FBI en Tucson, declaró: “Cada pista y cada dato es importante. Estamos investigando cada cosa con ahínco”.

El sheriff Nanos, por su lado, indicó que, hasta el momento, no hay sospechosos identificados. Además, al ser consultado sobre la posibilidad de que más de una persona esté involucrada, respondió: “Ni idea”.

En una entrevista con CBS News, Nanos aseguró que los investigadores “de ninguna manera” descartan la existencia de una supuesta nota de rescate. Y ante la pregunta sobre si esa supuesta nota estaba siendo considerada, respondió: “De ninguna manera”.

También explicó: “Cuando la nota nos llega, es como cualquier prueba. Nos la entregan. Nos dan una pista. Vamos a analizar cada aspecto de esa pista y la utilizaremos como tal”.

COnductora tv por 1 La desesperada súplica de una conductora de TV de Estados Unidos tras el secuestro de su madre

Según informó aquella misma cadena de noticias, los investigadores revisaron el contenido y decidieron compartirlo con la familia. TMZ y una cadena local de Tucson afirmaron haber recibido lo que aparenta ser una nota de rescate y haberla entregado a las autoridades.

En paralelo, el presidente Donald Trump señaló en su red Truth Social que habló con una de las hijas de la mujer desaparecida y afirmó que ordenó que “TODAS las fuerzas del orden federales” estén a disposición de la familia y de las autoridades locales.