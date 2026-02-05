Peces muertos en Senillosa: detectan un pozo cloacal clandestino en una vivienda

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales detectó el pozo que descargaba los desechos de forma irregular hacia la laguna Toro.

Como parte de las actuaciones que se llevan adelante tras la aparición de peces muertos en la laguna Toro de Senillosa , el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales detectó un pozo cloacal irregular en una vivienda, desde donde se derivaban los desechos.

Las nuevas fiscalizaciones ambientales se llevaron adelante este martes y contaron con la intervención de equipos técnicos de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales. "Las tareas se desarrollaron como continuidad del abordaje iniciado días atrás y contaron con la participación de personal de Fauna, Defensa Civil y del Municipio de Senillosa, en articulación con los equipos provinciales, con el objetivo de profundizar el relevamiento en el área afectada", se informó oficialmente.

Según precisaron desde el Ejecutivo, durante la jornada se realizaron movimientos de suelo controlados para permitir el ingreso de una embarcación inflable, utilizada para el retiro de peces muertos del espejo de agua, como medida sanitaria y preventiva.

Descarga irregular en un predio privado

A raíz de las inspecciones realizadas, los fiscalizadores provinciales concurrieron a una vivienda particular, donde se constató la existencia de un pozo de descarga irregular, sin impermeabilización, que derivaba de manera directa hacia la laguna.

Según se verificó en el lugar, al pozo ingresaban distintos tipos de fluidos, los cuales eran conducidos mediante un caño de PVC que descargaba directamente en el cuerpo de agua. El sistema funcionaba de manera variable según el nivel de líquidos, produciéndose la descarga cuando el pozo alcanzaba determinado volumen y vaciándose posteriormente.

Toda la situación fue relevada y documentada en acta, y será incorporada a las actuaciones administrativas en curso, en el marco de las competencias de la autoridad ambiental provincial, informaron.

Condiciones ambientales

La Laguna del Toro es una laguna estanca de aporte predominantemente freático, donde se constató la presencia de peces muertos y olores característicos. Los equipos técnicos indicaron que la combinación de altas temperaturas y el aporte de materia orgánica genera condiciones desfavorables para la vida acuática.

Los ejemplares hallados corresponden mayoritariamente a carpas, una especie exótica e invasora que no posee interés deportivo ni turístico y que, en determinadas condiciones ambientales, puede generar desequilibrios en los ecosistemas acuáticos.

Según se informó oficialmente, las fiscalizaciones continuarán y, una vez integrados los resultados de los análisis de laboratorio que se encuentran en curso y evaluada la información relevada en campo, se avanzará con el procedimiento administrativo correspondiente, que podrá derivar en las medidas y sanciones previstas por la normativa ambiental vigente, de corresponder.

Desde el Gobierno provincial se reiteró la importancia de la presencia del Estado en el territorio, el ejercicio efectivo de las funciones de control y la necesidad de abordar este tipo de situaciones con rigurosidad técnica, responsabilidad institucional y transparencia, priorizando la protección ambiental y la salud de la población.