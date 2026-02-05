Fechas claves para docentes en Neuquén: vuelta a las aulas, inicio de clases y vacaciones de invierno

El inicio del ciclo lectivo 2026 está cada vez más cerca. Acá está el listado de los días en que deberán presentarse en sus puestos laborales.

El inicio de un nuevo ciclo lectivo no solo marca el regreso de los estudiantes a las aulas, sino también una serie de fechas fundamentales para el personal docente de Neuquén . El Calendario Escolar aprobado por el Consejo Provincial de Educación (CPE) establece los plazos obligatorios para el desarrollo de las actividades educativas en todos los niveles y modalidades, tanto en establecimientos urbanos como rurales.

Uno de los datos centrales es la fecha de inicio de clases . Según el cronograma oficial, el ciclo lectivo 2026 comenzará el 25 de febrero para los niveles Inicial y Primario que se rigen por el período marzo-diciembre. En tanto, el nivel Secundario que funciona bajo el esquema febrero-febrero iniciará las actividades el 2 de marzo.

Estas fechas son clave para la planificación pedagógica, la organización familiar y el armado de las agendas laborales de miles de docentes neuquinos. Desde el CPE remarcaron que el calendario busca garantizar los días mínimos de clases establecidos a nivel nacional, contemplando las particularidades territoriales de la provincia.

En cuanto a la finalización del ciclo lectivo, el CES establece que para Inicial y Primario el cierre será el 18 de diciembre de 2026, mientras que el nivel Secundario concluirá el 27 de noviembre, dando lugar luego a mesas de examen, instancias de fortalecimiento y actividades administrativas.

Cuándo deben presentarse los docentes

La fecha anunciada para que el personal docente se presente en sus escuelas es el 6 de febrero. Con respecto a la publicación de los listados provisorios de interinatos y suplencias para el 2026 la fecha anunciada es del 6 de febrero al 28 de ese mes. El periodo de reclamo será de 10 días.

El mismo 6 de febrero y hasta el 31 de marzo los docentes podrán firmar los conceptos 2025a través del Portal Único Docente.

En cuanto a la inscripción de complementarias se realizará a través del portal único desde el 1 de marzo hasta el 31 de ese mes para aquellos títulos docentes con competencia en el nivel , recibidos desde el 30 de junio del 2025.

La inscripción en listados fuera de término será del 1 de abril al 30 de abril. La primera semana de marzo comenzarán las asambleas y el cese de agentes designados a término es el 27 de febrero.

Vacaciones de invierno

Otro punto central del calendario es el receso invernal, que en Neuquén está previsto del 13 al 24 de julio. Durante ese período no habrá dictado de clases, aunque sí pueden desarrollarse instancias de organización interna, planificación y formación docente, según lo dispuesto por cada institución y notificado a todo el personal.

El calendario también contempla modalidades especiales. Por ejemplo, los establecimientos que funcionan bajo el período septiembre-mayo iniciarán las actividades el 18 de agosto de 2026 y finalizarán el 11 de junio de 2027. En el caso de las escuelas rurales, se establecen cronogramas diferenciados, con recesos de verano que comienzan el 21 de diciembre.