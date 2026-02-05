Imponente operativo de seguridad en la Fiesta de la Confluencia 2026: cuál es el ingreso más rápido

El evento demandará el despliege de 755 policías que portarán cámaras corporales (bodycams). El Ministerio de Seguridad dio a conocer la dinámica de los accesos al predio.

El dispositivo de seguridad diagramado para la Fiesta de la Confluencia , que comienza este jueves, incluirá el despliegue de 755 efectivos policiales que trabajarán de manera permanente, las 24 horas, con presencia en los accesos, dentro del predio y en los alrededores, asegurando prevención, control y una rápida capacidad de respuesta ante cualquier situación.

En materia de infraestructura tecnológica, se implementará un sistema de videovigilancia de última generación , con 53 cámaras dentro del predio y un despliegue total de 115 cámaras si se consideran los alrededores, desde las calles Pampa hasta Tronador y desde El Chocón hasta la Isla 132. Los dispositivos combinan cámaras fijas y domos, cuentan con fibra óptica, resolución 4K y visión nocturna, y son monitoreados en tiempo real.

El monitoreo se realizará de manera simultánea desde el Centro de Monitoreo de la Policía de Neuquén, con 43 operarios, y desde un camión táctico instalado en cercanías del Centro de Convenciones Domuyo, lo que permitirá una respuesta inmediata y coordinada ante cualquier incidente.

Entre las principales innovaciones del operativo se destaca la puesta en funcionamiento de una “burbuja táctica”, un sistema de comunicaciones exclusivo para seguridad que garantiza conectividad estable, transmisión en vivo y coordinación operativa incluso en contextos de alta concurrencia de público.

fiesta confluencia 2025 dia 2 viernes - policia seguridad.JPG María Isabel Sánchez

Esta red funciona sobre una frecuencia exclusiva, obtenida mediante licitación ante el Enacom, con un radio de cobertura de entre 10 y 15 kilómetros, similar al de una operadora de telefonía móvil. De este modo, se evita la saturación de los servicios comerciales de telefonía 4G y 5G, que suelen colapsar durante eventos masivos.

Dentro de esta burbuja operarán drones con transmisión en vivo en calidad 4K y cámaras corporales (bodycams) que portarán los efectivos policiales, permitiendo una visualización aérea y terrestre en tiempo real de todo el predio. El sistema está inspirado en experiencias internacionales implementadas en geografías con características similares a las de Neuquén.

Se trata además de una tecnología móvil, ya que el camión táctico puede trasladarse a zonas sin conectividad -como sectores de la cordillera- y generar señal propia, utilizando internet satelital para transmitir imágenes en vivo hacia los centros de monitoreo.

En cuanto a los protocolos de actuación, ante cualquier incidente el centro de monitoreo se comunicará de forma inmediata con el efectivo más cercano mediante comunicaciones digitales encriptadas, lo que impide interferencias o escuchas por parte de terceros y mejora significativamente la coordinación operativa.

fiesta confluencia 2025 dia 2 viernes - puesto sien María Isabel Sánchez

Cobertura sanitaria

El operativo se complementa con una amplia cobertura sanitaria, coordinada por el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). En el predio funcionarán ocho puestos médicos de avanzada, distribuidos estratégicamente, incluyendo SIEN Pediátrico.

La cobertura sanitaria contará con 40 profesionales del SIEN, con personal de atención permanente, y hasta ocho ambulancias según el día, además de tres vehículos utilitarios, garantizando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia.

Fiesta de la Confluencia 2026: el acceso más fluido

Con el objetivo de facilitar el ingreso y ordenar la circulación, se establecieron ingresos señalizados en los accesos por calles Río Negro y Linares, diferenciados para mujeres, hombres y familias. Se recomienda al público buscar y respetar la cartelería dispuesta en el lugar. Para quienes ya cuenten con su entrada, el acceso por calle Linares será el más fluido.

Desde la organización recordaron que no está permitido el ingreso con bebidas alcohólicas, elementos inflamables (desodorantes, repelentes, alcohol, encendedores), objetos cortopunzantes (cuchillos, tijeras, vidrios), ni reposeras, sombrillas o conservadoras, a fin de garantizar la seguridad y la circulación dentro del predio. Se recomienda al público hidratarse, utilizar protector solar y gorra, y extremar cuidados durante toda la jornada.

Quienes asistan en vehículo particular deberán no dejar objetos de valor a la vista y verificar que las puertas queden correctamente cerradas antes de ingresar al predio. En el caso de concurrir con niños y niñas, solicitaron registrarlos en las globas de acceso al momento de llegar.