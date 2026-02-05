Fiesta de la Confluencia 2026: ¿Qué hacer si no recibí los códigos de las entradas gratis por buen contribuyente?

Muchos vecinos reportaron que no recibieron los códigos para canjear las cuatro entradas gratis. La Municipalidad dispuso un link para pedir el reenvío del mail.

Terminó la espera: este jueves, desde las 16.30, se abrirán las puertas de ingreso a la Fiesta de la Confluencia , el evento artístico más convocante de la Patagonia, que se realizará hasta el próximo domingo en Neuquén. La Isla 132 recibirá a miles de personas, muchas de las cuales ya adquirieron sus entradas gratis por buenos contribuyentes , para estar más cerca del escenario.

Como sucedió años anteriores, surge una pregunta: ¿es pago el ingreso al campo? Desde la organización dejaron en claro que no es necesario comprar ningún ticket para tener acceso al predio, recorrer los stands ni ver los shows desde el campo general, que ofrece buena visibilidad a través de pantallas gigantes y zonas cercanas al escenario. Así, se pueden disfrutar de la mayoría de las actividades sin costo alguno.

De todos modos, sí se puede adquirir una entrada denominada “Pase Confluencia” que permite el acceso al campo delantero, más cerca del escenario principal . También incluye ingresos diferenciados y prioritarios, sector de baños exclusivos y sector de food trucks especial, entre otros beneficios. Este pase se puede conseguir de forma individual para los cuatro días y también hay pack para familias y grupos de amigos.

ON - Fiesta de la Confluencia ultimos preparativos (6) Omar Novoa

Fiesta de la Confluencia 2026: qué hacer si no recibí los códigos

La Municipalidad de Neuquén otorgó miles de entradas distribuidas en cuatro tandas. El procedimiento era sencillo: una vez ingresado el DNI y, tras comprobarse que no se adeudaba ningún impuesto, cada vecino recibió cuatro entradas para canjear por cualquier día. La entrega no se hizo de forma inmediata. Un correo electrónico informaba que, en los posteriores días, se recibirían los códigos para canjearlos a través del sitio Entrada Uno.

Sin embargo, con el correr de los días y con el inicio de la Fiesta cada vez más cerca, muchos usuarios advirtieron que los códigos nunca habían llegado a sus casillas de correo, lo que imposibilitaba acceder a las entradas.

Finalmente, este jueves, la Municipalidad despejó todas las dudas al respecto. La jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, afirmó en LU5 que "el miércoles a las 19.30 se enviaron todos los códigos" y que "la Secretaría de Modernizacion está activa para resolver las particularidades".

Fiesta Confluencia generica publico (5)

"Se enviaron todos, pero pudo haber quedado alguno que no le llegó, así que inmediatamente vamos a resolver esa situación", insistió la funcionaria. En tanto, se dispuso un link para reportar un posible error y pedir el reenvío del mail con los códigos. Para solicitarlo, hacé click acá.

Las personas que hayan comprado entradas o tengan acceso preferencial por ser buenos contribuyentes podrán ingresar al predio por la calle Linares y pasar con su código QR una vez que atraviesen el balneario municipal Albino Cotro. Por el otro lado, el público restante deberá acceder al campo general por la calle Río Negro, recorriendo primero los stands institucionales, la zona infantil y el área gastronómica.