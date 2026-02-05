Imperdible: La Joaqui, Dillom y Trueno brindan un show gratis, ¿dónde y cómo conseguir las entradas?

La Joaqui, Dillom y Trueno cerrarán una histórica jornada en un show gratuito. Enterate dónde y cómo conseguir las entradas.
La Joaqui, una de las artistas del momento, atraviesa un gran presente. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes del exterior de la casa que en la que vive junto a Luck-Ra y sus hijas, Shaina y Eva. En el plano musical, La Joaqui compartirá escenario con otras dos figuras super populares como lo son Dillom y Trueno. Y aquí te contamos todos los detalles sobre este show gratuito: ¿dónde será y cómo conseguir las entradas?
La Joaqui, Dillom y Trueno brindarán un show gratis en la Fiesta de la Confluencia 2026, que se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén. Los tres artistas cantarán en el mismo escenario en el cierre del festival, previsto para el domingo 8 de febrero de 2026.
Por otra parte, quedó definido que en la clausura de la Fiesta de la Confluencia 2026 también estarán presentes otros artistas como Femi y Tizishi.
Cabe resaltar que la Fiesta de la Confluencia de Neuquén se desarrollará entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero de 2026 en la Isla 132 (Ciudad de Neuquén), a la vera del río Limay. Se trata de una de las fiestas más importantes y multitudinarias de la Patagonia Argentina y de toda Argentina.
Además de los mencionados, la Fiesta de la Confluencia 2026 contará con una grilla conformada por reconocidos artistas nacionales e internacionales como Ángela Torres, Bersuit Vergarabat, FMK, Kapanga, La Beriso, Lauty Gram, Luciano Pereyra, Luck-Ra, Migrantes, No Te Va Gustar, Rombai, Roze y Tuli, entre muchos otros.
La grilla de la cuarta y última noche de la Fiesta de la Confluencia 2026, que año a año se realiza en la capital neuquina, quedó definida de la siguiente manera:
- 18:00 horas: Ganador Pre-Confluencia.
- 18:40 horas: Femi.
- 19:50 horas: Ganador Pre-Confluencia.
- 20:40 horas: Tizishi.
- 22:00 horas: La Joaqui.
- 23:40 horas: Dillom.
- 00:10 horas: Trueno.
En su sitio oficial, se destaca que la Fiesta Nacional de la Confluencia es un destacado evento cultural que se celebra anualmente en la ciudad de Neuquén. Su nombre hace referencia a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, que al unirse dan origen al Río Negro, simbolizando la unión y diversidad cultural de la región.
La Fiesta Nacional de la Confluencia se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes del país, atrayendo a miles de personas de diferentes provincias que se acercan a Neuquén para disfrutar de un festival gratuito y apto para todo público. La ubicación en la Isla 132 proporciona un entorno natural impresionante junto al río Limay, ofreciendo un espacio amplio y adecuado para albergar a grandes multitudes.
Te puede interesar...
Leé más
La Joaqui habló de las letras de sus canciones y explicó el sentido de sus mensajes
Flor Vigna ¿o La Joaqui?: el cambio de look que la dejó idéntica a la cantante y es furor en redes
Peces muertos en Senillosa: detectan un pozo cloacal clandestino en una vivienda
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario