Imperdible: La Joaqui, Dillom y Trueno brindan un show gratis, ¿dónde y cómo conseguir las entradas?

La Joaqui , Dillom y Trueno cerrarán una histórica jornada en un show gratuito . Enterate dónde y cómo conseguir las entradas.

La Joaqui , una de las artistas del momento, atraviesa un gran presente. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes del exterior de la casa que en la que vive junto a Luck-Ra y sus hijas, Shaina y Eva. En el plano musical, La Joaqui compartirá escenario con otras dos figuras super populares como lo son Dillom y Trueno . Y aquí te contamos todos los detalles sobre este show gratuito: ¿dónde será y cómo conseguir las entradas?

La Joaqui , Dillom y Trueno brindarán un show gratis en la Fiesta de la Confluencia 2026 , que se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén . Los tres artistas cantarán en el mismo escenario en el cierre del festival, previsto para el domingo 8 de febrero de 2026 .

A fines de diciembre de 2025, Dillom se presentó en el estadio de Vélez y reunió a más de 35 mil espectadores.

Por otra parte, quedó definido que en la clausura de la Fiesta de la Confluencia 2026 también estarán presentes otros artistas como Femi y Tizishi.

Cabe resaltar que la Fiesta de la Confluencia de Neuquén se desarrollará entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero de 2026 en la Isla 132 (Ciudad de Neuquén), a la vera del río Limay. Se trata de una de las fiestas más importantes y multitudinarias de la Patagonia Argentina y de toda Argentina.

Además de los mencionados, la Fiesta de la Confluencia 2026 contará con una grilla conformada por reconocidos artistas nacionales e internacionales como Ángela Torres, Bersuit Vergarabat, FMK, Kapanga, La Beriso, Lauty Gram, Luciano Pereyra, Luck-Ra, Migrantes, No Te Va Gustar, Rombai, Roze y Tuli, entre muchos otros.

La grilla de la cuarta y última noche de la Fiesta de la Confluencia 2026, que año a año se realiza en la capital neuquina, quedó definida de la siguiente manera:

18:00 horas: Ganador Pre-Confluencia.

18:40 horas: Femi.

19:50 horas: Ganador Pre-Confluencia.

20:40 horas: Tizishi.

22:00 horas: La Joaqui .

. 23:40 horas: Dillom .

. 00:10 horas: Trueno.

En su sitio oficial, se destaca que la Fiesta Nacional de la Confluencia es un destacado evento cultural que se celebra anualmente en la ciudad de Neuquén. Su nombre hace referencia a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, que al unirse dan origen al Río Negro, simbolizando la unión y diversidad cultural de la región.

La Fiesta Nacional de la Confluencia se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes del país, atrayendo a miles de personas de diferentes provincias que se acercan a Neuquén para disfrutar de un festival gratuito y apto para todo público. La ubicación en la Isla 132 proporciona un entorno natural impresionante junto al río Limay, ofreciendo un espacio amplio y adecuado para albergar a grandes multitudes.