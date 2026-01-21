Antes de presentarse en la Fiesta de la Confluencia 2026, Luck Ra dará un show gratuito en otra ciudad de Neuquén

La actividad está organizada por la concesión del cerro Chapelco y busca potenciar el turismo de verano en la ciudad cordillerana. Todos los datos del espectáculo.

Antes de su presentación en Neuquén capital para pisar el escenario de la Fiesta de la Confluencia 2026, una de las figuras más resonantes del cuarteto en la actualidad se presentará en otro show en la provincia de Neuquén. Está previsto que Luck Ra haga una presentación frente al lago Lácar, en San Martín de los Andes, en una propuesta gratuita para los turistas que disfrutan de la cordillera en temporada de verano.

"El Centro de Esquí Chapelco, con el acompañamiento del Municipio de san Martín de los Andes, a través de la Secretaría de Turismo, invita a disfrutar de un recital único de Luck Ra, este sábado 24 de enero, en la costa del lago Lácar, con acceso libre y gratuito", informaron desde la Municipalidad a través de un comunicado.

"El evento contará, además, con la presentación de bandas locales y artistas invitados, quienes completarán una jornada musical inolvidable", indicaron sobre esta propuesta cultural, que busca apalancar la actividad turística en la cordillera neuquina por fuera de la temporada de esquí.

"Se trata de una propuesta de gran magnitud que se realiza con el objetivo de brindar un show a todos los residentes de la localidad y seguir posicionando a San Martín de los Andes en el mercado nacional, ofreciendo experiencias culturales de primer nivel en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la Patagonia", agregaron sobre el show, que tendrá como fondo uno de los paisajes más atractivos de la provincia.

plaza san martin de los andes

Luck Ra, un artista convocante en San Martín de los Andes

"El arribo de Luck Ra, uno de los artistas más convocantes del país y quien visitará por primera vez la ciudad, anticipa una gran afluencia de visitantes que querrán vivir el show en este entorno privilegiado", indicaron sobre el joven cantante de cuarteto, que ganó mayor notoriedad pública tras su participación como jurado en esta temporada de La Voz Argentina.

El cordobés de 26 años, reconocido por canciones como "La Morocha", "Hola perdida" y "Que me falte todo", es uno de los músicos más convocantes entre el público joven. Su presentación en Neuquén es la primera de dos visitas que tiene planeadas a la provincia: en febrero, el artista ofrecerá un espectáculo en la isla 132 de Neuquén capital, en el marco de una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia.

La Joaqui Luck Ra

En esa oportunidad, se presentará también su pareja, la cantante de música urbana conocida como La Joaqui, que se convirtió en una figura protagónica de la música nacional.

De esta manera, Luck Ra tiene dos viajes previstos a tierras neuquinas: a San Martín de los Andes este 24 de enero y luego a Neuquén capital, en la Fiesta que se celebrará entre el 5 y el 8 de febrero.

Los detalles del show frente al lago Lácar

Desde la Municipalidad brindaron más detalles del evento, que comenzará este sábado a partir de las 19. "La inversión del evento es realizada íntegramente por el Cerro Chapelco, en el marco de sus acciones de promoción turística, mientras que el Municipio de San Martín de los Andes colabora mediante diversas gestiones, brindando soporte logístico y operativo para garantizar el correcto desarrollo del espectáculo", afirmaron.

"Así, turistas y residentes podrán disfrutar no solo de la música, sino también de todo lo que ofrece el destino en pleno verano: actividades al aire libre, playas, gastronomía local y paisajes incomparables.Es muy importante conocer los detalles del operativo de seguridad y seguir las recomendaciones de quienes tendrán a cargo la responsabilidad de garantizar que la presencia de Luck Ra sea una fiesta de nuestra ciudad y de quienes nos visiten", expresaron.

temporada verano enero 2026 san martín de los andes Federico Soto

Este sábado, se podrá acceder a la costanera únicamente por calles San Martín y Gabriel Gobbo. Para evitar complicaciones, el descenso de lanchas al lago estará cerrado todo el sábado, desde las 8 de la mañana.

Para resguardar la seguridad, se harán controles en el ingreso. La Municipalidad ya difundió la lista de elementos no permitidos, que incluyen conservadoras, botellas de vidrio y reposeras. Tampoco se permitirá el consumo de alcohol, el uso de pirotecnia y el ingreso al espacio con elementos cortopunzantes.

El show de Luck Ra se desarrollará en un entorno natural privilegiado de la provincia, por lo que los organizadores recordaron que es fundamental regresar con los residuos que se generen en la playa durante el show.