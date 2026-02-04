La Joaqui habló de las letras de sus canciones y explicó el sentido de sus mensajes

La Joaqui ha recibido un sinfín de críticas desde su irrupción en el mundo artístico por el contenido de sus canciones. Principalmente se le ha cuestionado a la artista por la letra de sus distintas creaciones que han sido objeto de admiración por un grupo de fanáticos mientras que otros es de crítica.

En el programa Patria y Familia, que se emite por el streaming Luzu TV , la artista se defendió de las críticas que recibe. Previo a eso, fue consultada sobre la vorágine del mundo artístico que motiva a estar pensando en el próximo proyecto: “Me empecé a sentir mal conmigo misma, porque hay como una cuestión numérica que te presiona, estadística, y que vos como tenés que seguir resurgiendo a través de cosas que vos no estás listo para dejar ir . Y algo que en lo que yo integré tanta energía se vuelve descartable y es extraño”.

Más tarde, profundizó sobre las críticas: “ Yo sabía que en algún momento se iba a cuestionar muy fuertemente la música que yo hago . Y sé, muy fácil decir: La Joaqui quiere que vos te drogues. No, la verdad que no. Yo escribo las canciones tomándome un té de tilo... En realidad, es una invitación a disociar de lo que te está conflictuando por un momento”.

Luego, explicó si siente la necesidad de darle explicaciones al público: “Siento que sí, porque todavía hay cosas que son muy cuestionables. Mis hijas tienen esta vida y les interesan más las cosas de niños porque su infancia es una infancia de una niña. Y si escuchan mis canciones, sea Santurrona, sea Turrología, no entienden lo mismo que otra persona ”. Luego, con humor, dijo: “La canción que es muy explícita, no se la ponés. No está en el algoritmo de alguien que escucha la granja de Zenón”

Luego confesó que siente una mirada diferente por ser mujer y puso el ejemplo de L-Gante: "Él es muy inteligente para declarar, es un hábil declarante. Entonces, cuando se viraliza una nota de él, es: ‘Ay, qué inteligente este muchacho y qué criterio tiene’. En el hombre sí pueden dividir su música de eso. Yo siento que, en mi caso, no importa cuánto lea, cuánto haga...”.

Por otra parte, afirmó que sus creaciones intentan ir por otro camino que no es la polémica: “Una música que buscaba sonar festivamente. Era más profundo lo que yo soñé, como para que me digan: ‘Vos invitas a los pibes a drogarse’. No, la profundidad jamás es invitar a vivir a alguien como yo vivo, sino yo sobrevivir a lo que atravesé sin enojos, sin rencores, sin resentimientos sociales, sin un montón de cuestiones”.