Flor Vigna ¿o La Joaqui?: el cambio de look que la dejó idéntica a la cantante y es furor en redes

La artista sorprendió en las redes sociales con un cambio importante que generó revuelo en sus millones de seguidores.

Flor Vigna tomó fuerza en los últimas meses por su estelar participación en el certamen deportivo amateur Parense de Manos 3 que se realizó en diciembre de 2025 y, también, por el escándalo que envolvió a su expareja Luciano Castro que habría engañado a su exnovia Griselda Siciliani.

En las últimas horas la artista mostró detalles en sus redes sociales sobre su futuro en la carrera como cantante profesional. Lo llamativo es que para el videoclip de su última creación tuvo que realizar un cambio llamativo que generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

Los comentarios estallaron cuando Vigna mostró el proceso de cambio en su look adquiriendo un color rojo en su pelo. Ante esto, muchos fanáticos de la artista se hicieron eco de la situación por el parecido que tiene con su par La Joaqui. “ Cambio de look para el videoclip de ‘La Vara está Baja’ (sale el jueves 29 mi gente) ”, escribió en su cuenta donde suma 5,5 millones de seguidores.

La reacción viral de Luck Ra al ver su camioneta ploteada por La Joaqui

La Joaqui y Luck Ra son una de las parejas más queridas en el ambiente musical. A diario suelen compartir divertidos momentos con sus seguidores en redes sociales y esta vez no fue la excepción.

Fue ella quien le jugó una divertida broma a Facundo, su verdadero nombre, y eligió viralizar la reacción del cantante cordobés.

“Amigas personales acompáñenme a hacerle una broma a Facu”, comenzó diciendo en un video que La Joaqui compartió en sus redes sociales. “Le robé la camioneta todas estas semanas porque estuve sin mi auto y me pareció gracioso hacerle una broma y plotearla de rosa”, continuo.

“Marco bastante territorio porque una camioneta rosa es de un chico con novia”, dijo a modo de reflexión sobre lo ocurrido.

En el clip que recibió cientos de mensajes riéndose de la situación se ve a Luck Ra que abre el portón de la mansión en la que conviven y se tapa el rostro sorprendido por la transformación de su camioneta. “No te enojés bebé, ¿te enojaste?”, quiso saber la cantante de “Butakera”.

Para sorpresa de ella y de sus seguidores, la reacción del cordobés fue de risa y hasta de resignación. “Tengo muchas sensaciones. Está bien lo voy a tener que plotear del color original, pero para una semana está bien. Lo recomiendo para tu vehículo”, dijo el artista que aprobó el cambio al menos para una semana.