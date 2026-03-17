Irreconocible: las fotos de Gonzalo Valenzuela a los 48 años que llamó la atención de todos en redes

Tras su separación de Kika Silva, el actor chileno Gonzalo Valenzuela volvió a ser noticia y no precisamente por un nuevo romance. Su nuevo look llamó la atención de todos y fue muy comentado en las redes sociales donde hubieron comentarios de todo tipo.

El actor chileno se tiñó de rubio hace un tiempo y está más que feliz con el resultado. Si bien algunos seguidores le consultaron por qué se animó a una transformación tan drástica, otros comentaron que detrás hay un nuevo personaje que pronto saldrá a la luz. “Es por una serie que está grabando”, señalaron desde el entorno del intérprete.

Actualmente, Valenzuela también la rompe en el ciclo Fiebre de Baile del canal Chilevisión, donde expone sus dotes con la danza. En una de las últimas galas se lució con un hit de Bad Bunny y sus compatriotas aseguraron que “devoró”.

image

image

Valenzuela además es un gran aficionado del golf, y en Instagram compartió algunos de esos momentos de relax donde se olvida de la actuación y las cámaras en el deporte que se caracteriza por los amplios espacios verdes al aire libre, el silencio, la meditación y la paciencia.

Gonzalo Valenzuela recordó el fallecimiento de su hijo Ringo

En marzo de 2023, el actor chileno Gonzalo Valenzuela abrió su corazón en una entrevista y habló como nunca antes de la muerte de Ringo, su segundo hijo con Juana Viale.

Con el dolor a flor de piel, contó que se trató de una negligencia médica. “Vivíamos a 40 minutos de Buenos Aires. Juana estaba metida en la tina con contracciones y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que era lo mismo ir al otro día. Fui a comprar unos remedios, se los tomó y seguía con estas contracciones. Así que la subí al auto y nos fuimos a la clínica. Llegamos tarde. El bebé ya se había hecho caca adentro. Es terrible”, relató ante un medio chileno.

image

Al ser consultado por su separación de la nieta de Mirtha Legrand, aclaró que tuvieron un vínculo hermoso: “Con Juana nos conocimos cuando ella ya tenía una hija, Ámbar. Al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos. Formé lo que siempre deseé tener: una familia. Estuvimos nueve años. Éramos muy chicos. Teníamos 23 años y los dos con mucho rock and roll, muchas carreras”.

Por último, remarcó que lograron entablar un buen vínculo tras el fin del amor. “La pasamos muy bien. Fuimos muy partner. Siempre voy a estar agradecido porque fue mi familia mucho tiempo. Ha sido la mujer más importante que tuve a mi lado por lejos”, cerró.

Recordemos que Gonzalo Valenzuela y Juana Viale estuvieron pareja entre 2005 y 2014. Los actores se conocieron en la telenovela Doble vida. Tuvieron dos hijos, Silvestre, nacido en 2008 en Santiago de Chile, y Alí, nacido en 2012. Luego la pareja de actores sufrió la pérdida de Ringo, quién falleció poco antes de nacer debido a complicaciones que fueron agravadas por la mala praxis de una partera.