Qué es la "placa oculta", la nueva modalidad de nominación en Gran Hermano

Santiago del Moro comunicó un cambio importante que tomó por sorpresa a los jugadores. De qué se trata la medida.

Gran Hermano vive momentos complicados que desconciertan a los participantes que son partes de uno de los reality más queridos e históricos de la televisión argentina. La salida de Yipio de la casa tomó por sorpresa al resto de los concursantes generando una sensación amarga luego de que su pareja pida su salida por un problema de salud de la madre.

En medio de ese tipo de salidas abruptas o situaciones inesperadas, el juego sigue su curso y presenta modificaciones que generan revuelo entre los participantes. En las últimas horas el formato cambió totalmente con la implementación de una acción inédita en el juego: la placa oculta.

Las nominaciones se realizaron en secreto en el confesionario como se hace habitualmente, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido. Luego de cada placa, el big da a conocer los nominados para tener como referencia en qué situación está cada uno de los jugadores.

Este sistema de placa oculta consiste en que la lista de nominados sea secreta y negativa desde el inicio, sin recibir información sobre el resultado final. Más allá de que no se los dio a conocer a los participantes, Santiago Del Moro le comunicó al público que los nominados son Danelik Galazán (11 votos), Emanuel Di Gioia (9), Cinzia Francischiello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela de Lucía.

Cabe recordar que el voto negativo consiste en que el público elige con su voto a quién quiere eliminar, y no para salvar a sus favoritos.

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La explicación de Del Moro

“Se trata de una placa negativa desde el inicio. Los participantes no tienen acceso a ninguna información sobre la nominación. El público ya está votando para eliminar, no para salvar”, dijo durante la gala.