Fuerte choque complicó el tránsito en el centro neuquino a una cuadra de la Gobernación

El hecho ocurrió este martes en la intersección de Brown y Roca. Intervino personal de tránsito para ordenar la circulación.

Este martes por la mañana se registro un fuerte choque que complicó la circulación en el centro neuquino , a una cuadra de Casa de Gobierno y dos cuadras del Palacio Municipal. Los protagonistas sufrieron un impacto con graves daños materiales en la intersección de Brown y Roca , una esquina no semaforizada.

El siniestro vial ocurrió cuando un Volkswagen Nibus circulaba en dirección sur por Brown y al llegar a la intersección con calle Roca fue impactado por un Fiat Cronos blanco perteneciente a la empresa de seguridad CBS.

A raíz de la colisión intervino personal de tránsito para ordenar el caos de tránsito dado que los vehículos quedaron invadiendo la calzada. Por un lado, el Nibus gravemente dañado en la puerta del conductor quedó "estacionado" sobre la senda peatonal y por el otro, el Cronos con un severo daño en la trompa que incluyó el desprendimiento en parte del cpaot y paragolpes, obstruyó el paso de los vehículos provenientes de Brown, incluído un colectivo de la línea 20.

Luego de las pericias pertinentes, los vehículos fueron corridos hacia el cordón del local Armando Medialunas.

Tremendo choque múltiple entre 10 vehículos: caos de tránsito en Ruta 7

Un verdadero caos se vivió esta tarde a causa de un choque múltiple que ocurrió minutos después de las 17 en el ingreso norte a Neuquén capital. Dos heridos en el lugar a causa de los golpes. El siniestro ocurrió en el carril sentido norte-sur de la Ruta 7, en dirección hacia Neuquén, desde Centenario, antes de llegar al desvío de Circunvalación.

En el lugar trabajaron personal policial y también el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) para atender a los múltiples afectados por el incidente vial.

Por la hora pico, sumado al lugar crítico para el tránsito donde ocurrió el siniestro, se produjeron demoras tanto en el acceso norte de la ciudad como en varios puntos del oeste, zona a la que se desviaron muchos vehículos que quedaron en el embotellamiento.

Según los primeros datos aportados por un testigo del hecho, fue una mala maniobra de dos autos que se dieron a la fuga lo que provocó el choque. Se trata, según el mismo testigo, de un Renault Sandero negro y otro auto blanco cuya marca no pudo dilucidar. La maniobra generó la frenada repentina de una Renault Duster, por lo que una moto chocó por detrás e inmediatamente, varios vehículos, entre ellos un Gol y un Clio, que venían detrás comenzaron a impactar uno por uno.

Respecto al motociclista, un oficial de la Policía, afirmaron que fue afortunado, debido a que quedó entre dos autos, pero no sufrió heridas de gravedad. "Viendo cómo quedaron los autos, la verdad que la sacaron barata", dijo una fuente del SIEN en el lugar.