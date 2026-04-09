Tarde accidentada en Centenario: en menos de dos horas se registraron cuatro siniestros

Ninguno de los accidentes reportó heridos de gravedad. Uno de los protagonistas se retiró antes de la llegada de Tránsito.

Aunque los siniestros viales son muy frecuentes en toda la provincia, la ciudad de Centenario vivió una tarde particularmente accidentada el día jueves, con una sorpresiva cifra de cuatro accidentes en menos de dos horas. Los detalles.

Según consignó Centenario Digital, todos los siniestros se registraron la tarde del miércoles y, sorprendentemente, en poco menos de dos horas.

El primero de los accidentes tuvo lugar pasadas las 17:30 y fue protagonizado por una mujer de 45 años que transitaba por el sector de calles Pablo Neruda y Domingo Rosatti a bordo de una motocicleta Guerrero, cuando al parecer el cable del freno se le incrustó en la rueda delantera y esto provocó su caída.

Producto de este inconveniente, la mujer perdió el control y cayó sobre el asfalto y esto le provocó fuertes golpes en la espalda y en uno de los hombros. Una ambulancia del hospital Natalio Burd acudió a asistirla y trasladó a la motociclista por prevención. No obstante, se informó que pocas horas después recibió el alta médica.

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Luego, en calles México y Suyai, a las 17:45, la conductora de un auto Chevrolet Corsa impactó su frente contra un camión Volkswagen que transportaba maderas. En el auto iba una mujer de 44 años al volante junto a sus dos hijos, un niño y un adolescente, quienes sufrieron golpes como producto del impacto.

Los tres fueron trasladados por personal del Hospital Natalio Burd por prevención aunque estarían fuera de peligro. En tanto, efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera se encargaron de practicar las pericias de rigor, que incluyeron someter al alcotest al camionero. Este dio negativo.

Borracho e indocumentado

Posteriormente llegó el tercer siniestro, en Juan Domingo Perón y Reinaldo Moya, en la segunda meseta, cerca de las 18:40. Una Chevrolet LUV conducida por un joven de 27 años impactó contra una Chevrolet Meriva en la que iba un hombre de 37 años, pero tras el impacto continuó su desplazamiento y terminó chocando a un segundo vehículo: una Ford Ranger que se encontraba estacionada.

El conductor de la Meriva manifestó molestias en su cervical y en los primeros minutos no estaba orientado en tiempo y espacio según refirió el jefe de Bomberos locales, Patricio Álvarez. Por ello, fue trasladado por personal del Hospital Natalio Burd en una ambulancia hasta el centro de salud.

Efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera procedieron a realizarle el test de alcoholemia a quien conducía la Chevrolet pero el conductor se negó a él, lo que los uniformados interpretan como un resultado positivo. Además, al solicitarle la documentación obligatoria, se constató que éste no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio, por lo que fue multado y también se dispuso el secuestro del rodado.

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Vecinos del sector de este último siniestro manifestaron su enojo por la velocidad a la que circulan los vehículos por allí. Reiteraron el reclamo al municipio para que implemente badenes o lomos de burro.

Finalmente, el cuarto accidente ocurrió en la Ruta 7 y fue el despiste de una motocicleta en un sector cercano al barrio La Comarca.

Si bien el conductor cayó al pavimento y sufrió golpes, se encontraba bien, por lo que se reincorporó y continuó la marcha antes de ser asistido. Testigos dieron aviso al personal policial de la localidad, pero al arribar personal de Tránsito, el protagonista ya se había retirado.