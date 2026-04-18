Cuál es el sueldo de los docentes de Neuquén en abril de 2026

El gremio docente ATEN publicó una grilla con los salarios de este mes, en el marco del último aumento por IPC. Los sueldos de abril del 2026.

El gremio docente ATEN publicó la grilla salarial de los trabajadores de la educación de la provincia de Neuquén para el mes de abril según el acuerdo firmado a finales del 2025 con el gobierno de Rolando Figueroa. Los docentes percibirán sus sueldos de abril de 2026 con estas actualizaciones.

A partir de este nuevo convenio, los trabajadores tendrán también actualizaciones automáticas trimestrales en base a la inflación durante todo el año.

Esto quiere decir que se aplicará un aumento salarial con el número acumulado de inflación de los tres primeros meses del año. Sumando el IPC de los tres meses, el aumento sería de un 9,13%.

El caso de los docentes es distinto al del resto de los trabajadores estatales de la provincia, que hicieron un acuerdo similar pero solo por el primer semestre. Por lo tanto, deberán sentarse a negociar con el estado provincial nuevamente a mitad de año.

aten acuerdo paritaria2 Los docentes percibirán sus sueldos de abril de 2026 con actualizaciones.

Los salarios docentes, por cargo

Según indicaron, se trata de sueldos de bolsillo con retenciones obligatorias (aporte asistencial, aporte jubilatorio y seguro obligatorio), que tienen el impacto del último incremento del acuerdo 2025.

El salario de un maestro de sala de nivel inicial en la provincia de Neuquén en abril de 2026 oscila entre los 1.406.082 pesos y los 2.559.752 pesos. Los montos varían según la antigüedad del trabajador y el porcentaje de adicional que cobre por zona.

En el caso de los maestros de escuela primaria los haberes están establecidos entre 1.390.793 pesos y 2.530.448 pesos, según la antigüedad y el porcentaje de adicional que cobre por zona.

Los directivos de escuelas primarias y secundarias, por su parte, tienen salarios que van de 3.208.221 de pesos a los 5.558.906, según la antigüedad y la zona de trabajo.

escuela docentes aula neuquen

En el nivel medio, en cambio, los docentes tienen una escala salarial en base a la cantidad de horas cátedra. ATEN publicó salarios testigos para tomar de referencia, entre docentes que tienen una carga horaria de 12 horas semanales, o 36 horas semanales.

Así, los docentes de secundaria que dan 12 horas de clases a la semana tienen un salario que, según los valores de abril de 2026, oscila entre 902.760 pesos y 1.595.619 pesos.

Por su parte, los trabajadores de la educación que tienen una carga horaria de 36 horas semanales, una carga horaria de mayor exigencia, tienen un salario que va de los 2.633.060 pesos a 4.711.636 pesos, según la antigüedad y la zona de trabajo.

Los preceptores, por su parte, tienen un salario que va de 1,3 millones a 2,3 millones de pesos, según la zona y la antigüedad de cada trabajador. Para los asesores pedagógicos de nivel medio, el sueldo oscila entre 2,1 millones de pesos a casi 4,2 millones de pesos, también con variaciones según la antigüedad en el puesto y el porcentaje de adicional por zona.

Los bibliotecarios cobran con sus haberes de enero salarios que van de 1,3 millones de pesos a 2,4 millones, también con escalas asociadas a la antigüedad del trabajador y al adicional por zona, que va del 10% a 80% del básico.

Los salarios más altos en la educación pública de Neuquén corresponden a los supervisores. Los salarios oscilan entre los 3,6 millones y los 6 millones de pesos, también de manera escalonada en base a la antigüedad y el adicional por zona que se pague en cada establecimiento.

salarios docentes aten

El sindicato docente ATEN firmó el acuerdo salarial con el Gobierno provincial, en el marco de las paritarias 2026. Se acordó aplicar una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre el mes de enero 2026 a diciembre de 2026. Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de abril de 2026, julio de 2026, octubre 2026 y enero 2027.

Actualización abril de 2026: se considerará el salario del mes de marzo de 2026 al que se le aplicará las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Actualización julio 2026: IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril de 2026.

Actualización octubre 2026: IPC acumulado de los meses de julio, agosto y septiembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de julio de 2026.

Actualización enero 2027: IPC acumulado de los meses de octubre, noviembre y diciembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de octubre de 2026.