Mes por mes: ¿Cuáles serán los aumentos y extras docentes en Neuquén durante 2026?

Desde ATEN informaron cómo se efectuarán los pagos a lo largo del año.

Los docentes tendrán un esquema de aumentos salariales que se aplicará de manera escalonada durante lo que resta de 2026 y hasta comienzos de 2027 , con actualizaciones vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), adicionales específicos y el pago de aguinaldos ajustados por inflación.

Según informaron desde ATEN, el cronograma prevé incrementos en distintos meses del segundo, tercer y cuarto trimestre del año, además de actualizaciones previstas para enero y febrero de 2027. El objetivo es que los salarios acompañen la evolución de la inflación mediante mecanismos automáticos de actualización.

Durante el segundo trimestre se aplicarán incrementos vinculados al IPC y se actualizará el medio aguinaldo.

En abril, se actualizará el adicional docente de acuerdo con la variación del IPC.

Luego, en mayo, se realizará la actualización salarial correspondiente al primer trimestre de 2026, por lo que los docentes cobrarán sus haberes con el aumento derivado de la inflación registrada en ese período.

En junio, además, se abonará el medio aguinaldo actualizado por IPC, lo que implica que el Sueldo Anual Complementario también reflejará la variación inflacionaria.

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Para el tercer trimestre se prevé una combinación de actualizaciones salariales y el pago de una suma extraordinaria.

En julio, se liquidará el adicional docente actualizado por IPC del primer trimestre de 2026. Este adicional contempla el respeto por las licencias y el derecho a huelga, por lo que se mantiene incluso durante esos períodos.

En agosto, se realizará la actualización salarial correspondiente al segundo trimestre de 2026, nuevamente vinculada a la evolución del IPC.

En septiembre, en tanto, se pagará una suma extra actualizada por IPC cuya base será de 350.000 pesos por cargo. En el caso de docentes con doble turno, es decir, aquellos con jornadas de 36 horas o cargos de entre 35 y 40 horas semanales, el monto alcanzará los 700.000 pesos.

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El esquema continuará durante los últimos meses del año con nuevas actualizaciones y el pago del aguinaldo.

En octubre, se actualizará nuevamente el adicional docente, en este caso tomando como referencia el IPC del segundo trimestre de 2026. Al igual que en instancias anteriores, este adicional mantiene la cobertura de licencias y el derecho a huelga.

Posteriormente, en noviembre, se aplicará la actualización salarial correspondiente al tercer trimestre de 2026, lo que impactará directamente en los haberes docentes.

Finalmente, en diciembre, se abonará el aguinaldo actualizado por IPC, siguiendo el mismo criterio aplicado durante el primer semestre del año.

Cajero

Actualizaciones previstas para 2027

El esquema salarial también contempla dos instancias de actualización al inicio del próximo año.

En enero de 2027, se actualizará el adicional docente tomando como referencia el IPC del tercer trimestre de 2026. Este adicional continuará garantizando el respeto por todas las licencias y el derecho a huelga.

En febrero de 2027, se aplicará la actualización salarial correspondiente al último trimestre de 2026, lo que permitirá ajustar nuevamente los haberes docentes de acuerdo con la inflación registrada en ese período.

De esta manera, el cronograma establece un sistema de actualización periódica que busca mantener los salarios docentes alineados con la evolución de los precios, mediante incrementos trimestrales vinculados al IPC y pagos adicionales en distintos momentos del año.