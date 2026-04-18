Marcelo Rucci encabezó la apertura de una base de Fuerza Neuquina y Federal en Rincón de los Sauces

El dirigente reunió a más de 800 personas en el barrio René Favaloro y sostuvo que “Rincón tiene que ser manejado por los rinconenses”

Ante más de 800 personas, el secretario general del sindicato petrolero y referente de Fuerza Neuquina y Federal, Marcelo Rucci , encabezó este viernes a las 18 la apertura de una base operativa del espacio en el barrio René Favaloro, en un acto que combinó militancia, identidad territorial y definiciones políticas.

La nueva base —que lleva el nombre “Marcelo Rucci”— reunió a trabajadores, referentes y familias en una convocatoria que, según se indicó, superó las previsiones y evidenció capacidad de organización en el territorio.

Durante su discurso, Rucci apoyó sus definiciones en la experiencia local. “Recibimos un municipio endeudado, destrozado, y lo sacamos adelante entre todos”, afirmó al repasar el proceso que, según señaló, permitió ejecutar más de 130 obras en la ciudad.

En ese marco, destacó iniciativas como la creación de un club para jóvenes, la llegada de la educación terciaria y el fortalecimiento del sistema de salud. “Esto no lo hizo uno solo, lo hicimos trabajando en equipo”, sostuvo.

rucci marcelo

Defensa del control local

Uno de los ejes centrales del discurso fue la defensa del control local frente a decisiones externas. “Rincón tiene que ser manejado por los rinconenses”, remarcó, y cuestionó a quienes “vienen de afuera a decidir sin conocer la realidad”.

También planteó la necesidad de que los trabajadores ocupen espacios de decisión. “Los que tienen que estar en la legislatura y en los concejos son los que saben lo que es trabajar todos los días”, expresó.

Juventud y situación económica

El dirigente puso el foco en la participación de los jóvenes en la política. “Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Tienen que involucrarse ahora”, afirmó, y agregó que es responsabilidad de la dirigencia “no soltarles la mano”.

En otro tramo, cuestionó la situación económica nacional. “En el país de la vaca hoy estamos comiendo burro”, lanzó, en referencia a la pérdida de poder adquisitivo.

Sobre el cierre, Rucci apeló a la historia de la ciudad. “Este pueblo sabe lo que es pelearla. Lo hizo en el ‘99 y lo va a volver a hacer si hace falta”, señaló.