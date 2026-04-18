Energía, discurso y realidad: las contradicciones que no se pueden tapar

Análisis sobre las tensiones entre el discurso político libertario y la realidad del sistema energético argentino, con foco en YPF, Vaca Muerta y el rol del Estado. Las puntas del debate que se dará en Neuquén, hasta el último día previo a las elecciones provinciales.

En política energética , hay algo que siempre termina imponiéndose: la realidad. Podés construir relato, podés simplificar diagnósticos, podés incluso instalar consignas que funcionen en redes. Pero cuando se trata de producir energía, de sostener inversiones millonarias y de garantizar desarrollo, la teoría sola no alcanza.

En los últimos días, las declaraciones de Nadia Márquez, y el ala libertaria neuquina, volvieron a poner sobre la mesa una tensión que atraviesa al gobierno de Javier Milei : la distancia entre lo que se dice y lo que efectivamente ocurre. El tema ha sido motivo de análisis entre ejecutivos de empresas que operan en Vaca Muerta , incluso dentro de la propia YPF .

Porque mientras el discurso apunta contra el rol del Estado, la realidad muestra otra cosa. Hoy, el desarrollo energético argentino, y particularmente el de Vaca Muerta, sigue dependiendo de una estructura que combina inversión pública, planificación estratégica y participación privada. No es ideología: es funcionamiento concreto.

Ahí aparece la primera contradicción. Se cuestiona el rol de YPF como símbolo de intervención estatal, pero al mismo tiempo se sostiene un esquema donde YPF sigue siendo protagonista. No solo como actor económico, sino como herramienta de política energética. Es decir: se critica el instrumento, pero no se lo reemplaza.

YPF Adorni karina Milei 1 Karina Milei y Manuel Adorni en la recorrida por Vaca Muerta días atrás.

La segunda tensión es más profunda. Se plantea que el mercado debería ordenar el sistema, pero el propio desarrollo de Vaca Muerta demuestra que sin infraestructura, sin acuerdos internacionales y sin condiciones generadas desde el Estado, ese mercado no se activa por sí solo. No hay ejemplos en el mundo donde un reservorio de esta magnitud se haya desarrollado sin algún tipo de conducción estatal.

Entonces, ¿Qué es lo que está pasando? Más que un cambio de modelo, lo que se observa es una continuidad con otro discurso. Se mantienen contratos, se sostienen líneas de inversión y se proyectan exportaciones sobre bases que no son nuevas. Cambia la narrativa, pero no la estructura.

YPF Adorni Karina Milei Karina Milei recorrió Vaca Muerta e hizo entrega de la Marca País a YPF.

Y ahí es donde aparece un punto clave: la simplificación del pasado. Presentar los años anteriores como un fracaso absoluto puede ser efectivo desde lo comunicacional, pero no resiste un análisis serio. El desarrollo no convencional argentino tiene hitos concretos, avances medibles y una curva de aprendizaje que explica buena parte del presente.

El problema no es discutir modelos. Eso es legítimo. El problema es cuando el discurso ignora las condiciones reales en las que esos modelos funcionan. Porque en energía, a diferencia de otros temas, las contradicciones no son solo teóricas: impactan directamente en inversiones, en empleo y en desarrollo territorial.

Neuquén lo sabe mejor que nadie. La provincia no discute en abstracto. Convive todos los días con la dinámica de una industria que necesita previsibilidad, reglas claras y coherencia. No alcanza con declamar principios si después las decisiones van en otro sentido.